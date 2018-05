Der Strand des Bultensees in Bremen-Tenever (Archivbild). (Petra Stubbe)

Fahrlässige Körperverletzung - mit diesem Vorwurf ermittelt die Polizei Bremen gegen Unbekannte, die ihre Grillkohle am Samstagabend am Ufer des Bultensees in Tenever nur notdürftig mit Sand bedeckt haben. Die Kohlen glühten noch, als ein zweijähriger Junge barfuß darauf trat. Nach Angaben der Polizei erlitt er schwere Brandverletzungen an beiden Füßen.

Das Kind wurde noch vor Ort von Rettungsschwimmern versorgt. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph Weser" eingeflogen. Anschließend wurde der Zweijährige zur stationären Behandlung in eine Kinderklinik gebracht.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Nummer 362-3888. Das Grillen ist an den meisten freien Badeseen in Bremen zwar grundsätzlich erlaubt - teilweise aber nur an ausgewiesenen Grillplätzen. Zudem sollte das Feuer immer vollständig gelöscht, und die Kohle richtig entsorgt werden. (ech)