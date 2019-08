Mustafa Güngör gehört seit 2007 der Bürgerschaft an. (SPD Bremen)

Der Bildungspolitiker Mustafa Güngör und Bürgerschaftsvizepräsidentin Antje Grotheer streben den Vorsitz der SPD-Bürgerschaftsfraktion an. Das haben nach Informationen des WESER-KURIER beide Politiker auf einer Sitzung des Fraktionsvorstandes angekündigt. Der 41-jährige Güngör gehört seit 2007 der Bürgerschaft an. 2016 bewarb er sich um den Landesvorsitz der Sozialdemokraten, unterlag allerdings in einem Mitgliederentscheid gegen Sascha Aulepp. Im Frühjahr stieg Güngör zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgerschaftsfraktion auf und nahm in dieser Eigenschaft auch an den Koalitionsverhandlungen teil.

Bürgerschaftsvizepräsidentin Antje Grotheer gehört der SPD seit über 30 Jahren an. (SPD Bremen)

Antje Grotheer (52) gehört der SPD seit über 30 Jahren an. Die Juristin bekleidete bereits verschiedene Positionen in der öffentlichen Verwaltung, unter anderem war sie persönliche Referentin des damaligen Bildungssenators Willi Lemke. In die Bürgerschaft wurde Grotheer erstmals 2011 gewählt. Im Frühjahr übernahm sie als Nachfolgerin des verstorbenen Christian Weber für wenige Monate das Amt der Bürgerschaftspräsidentin. Dieser Karrieresprung war von kurzer Dauer, weil die CDU bei der Parlamentswahl vom 26. Mai stärkste Fraktion wurde und deshalb Anspruch auf das höchste Amt in der Legislative erheben konnte. SPD-intern hatte Antje Grotheer daraufhin angekündigt, Vizepräsidentin werden zu wollen. Diesen Entschluss hat sie nun offenbar revidiert.

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion wird ihre neue Spitze am kommenden Montag wählen. Mit weiteren Bewerbern wird derzeit nicht gerechnet.