Wie die swb mitteilt, sind die Ampeln seit 11 Uhr wieder in Betrieb. (Karsten Klama)

Rund 450 Haushalte in Huchting waren am Samstagvormittag für zwei Stunden ohne Strom. Darüber informierte der Bremer Energieversorger SWB. Betroffen waren demnach das Gebiet um die Straßen "Alter Dorfweg", "Willakedamm" und "An der Höhpost". Die SWB hielt die Anwohner über den Kurnachrichtendienst Twitter über die Reparatur des Netzes auf dem Laufenden.

Auch die Ampeln sowie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) waren von dem Ausfall in dem Stadtteil betroffen, die Linien 1 und 8 konnten zeitweise nicht fahren. Die BSAG setzte Busse während des Stromausfalls ein.

Bereits am Freitagabend musste ein Reparaturtrupp nach Gröpelingen ausrücken. Dort waren rund 400 Haushalte ohne Strom. Die konkrete Ursache ist noch nicht klar, die SWB geht nach eigenen Angaben in beiden Fällen von Kurzschlüssen im Erdreich aus. "Einen Zusammenhang gibt es aber nicht, weil es sich um zwei voneinander getrennte Netze handelt", sagte SWB-Sprecher Alexander Jewtuschenko. "Das war Zufall." (var/sad)