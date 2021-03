Elvira Noa, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde im Lande Bremen. (Frank Thomas Koch)

In Bremen hat sich eine zweite jüdische Gemeinde gebildet. Sie wurde nach Angaben des Vorstands ins Vereinsregister eingetragen und hat bislang 18 Mitglieder. In Abgrenzung zur bereits existierenden jüdischen Gemeinde mit ihren knapp 900 Mitgliedern versteht sich der neue Verein eigener Darstellung zufolge in der Glaubensausübung als liberal und firmiert auch unter dieser Bezeichnung. Die gleiche Ausrichtung hat die jüdische Menorah-Gemeinde in Bremerhaven, sie wurde vor vier Jahren gegründet und ist seit Januar dieses Jahres Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland. Unter dem Dach des Verbandes versammeln sich rund 6000 Mitglieder in 26 liberalen jüdische Gemeinden, darunter jeweils eine in Hamburg und Hannover. Der neu gegründete Bremer Verein werde sich ebenfalls um eine Aufnahme bemühen, teilt Vorstandssprecher Leo Rosenberg mit.

Elvira Noa, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde im Land Bremen, zu der eine weitere Gemeinde in Bremerhaven gehört, wollte sich auf Anfrage zur aktuellen Vereinsgründung nicht äußern, wohl aber zur Bildung der knapp 40 Mitglieder starken Menorah-Gemeinde. Sie sei damals das Ergebnis persönlicher Differenzen gewesen. „Wir haben Gesprächsangebote gemacht, die wurden aber nicht angenommen“, sagt Noa. Liberale jüdische Gemeinden gebe es zum Beispiel auch in Oldenburg und Delmenhorst. „Das erkennen wir an, und es gibt gegenseitigen Respekt“, so die Vorsitzende.

Noas Gemeinde wird geistlich seit elf Jahren von dem Rabbiner Natanel Teitelbaum geführt. Er gehört der orthodoxen Glaubensrichtung an. Den Unterschied zum liberalen Judentum macht die Union progressiver Juden vor allem an der Geschlechterfrage fest. „Männer und Frauen sind bei uns in der Religionsausübung gleichberechtigt“, erklärt Irith Michelsohn, Generalsekretärin des Dachverbandes, im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Konkret bedeute dies, dass im Gegensatz zur orthodoxen Lehre auch Frauen den Gottesdienst leiten könnten.

„Ausgezeichnetes Verhältnis“

Das Verhältnis ihrer Organisation zum Zentralrat der Juden, dem Dachverband der allermeisten jüdischen Organisationen in Deutschland, bezeichnet Michelsohn als „ausgezeichnet“. Es gebe viele Angebote, die gemeinsam wahrgenommen würden. Der Zentralrat unterstütze die Union auch finanziell. Zuwendungen gebe es außerdem vom Staat. „In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen regeln das Staatsverträge“, sagt Michelsohn. Das Gleiche wünsche sie sich für die Menorah-Gemeinde in Bremerhaven. Bisher fließen öffentliche Mittel ausschließlich an die jüdischen Gemeinde im Land Bremen. Grundlage ist ein Staatsvertrag, der vor 20 Jahren abgeschlossen wurde.

Michelsohn hat erst jetzt davon erfahren, dass es mittlerweile auch in der Stadt Bremen eine liberale jüdischen Gemeinde gibt: „Davon wusste ich nichts.“ Sollte diese Gemeinde tatsächlich der Union beitreten wollen, müsse sie verschiedene Bedingungen erfüllen. Eine davon sei, regelmäßig Gottesdienste zu veranstalten. „Erwartet wird auch, dass es in der Gemeinde ein soziales und kulturelles Leben gibt.“

Drei Jahre bis zur Aufnahme

Im Falle der Menorah-Gemeinde in Bremerhaven hat es nach Angaben von Michelsohn drei Jahre gedauert, bis der Aufnahmeprozess beendet war. Mit einem Förderprogramm sei organisiert worden, dass ein Rabbiner aus Oldenburg die Gottesdienste abhält. Den Raum dafür habe die evangelische Kirche zur Verfügung gestellt. In Bremen hat die neue liberale jüdische Gemeinde nach Darstellung des Vorstands eine Vereinbarung mit der Volkshochschule getroffen. Sie bietet demnach Räumlichkeiten in ihrem Bamberger Haus im Stephaniviertel an.

In Bremerhaven gibt es eine ­Synagoge, die in städtischem Besitz ist und ausschließlich von der jüdischen Gemeinde im Land Bremen genutzt wird. Die Menorah-Gemeinde soll nun mit Unterstützung des Magistrats ebenfalls eigene Räumlichkeiten bekommen. „Es wird dazu am 30. März ein Gespräch zwischen der Gemeinde, dem zuständigen Amtsleiter und Oberbürgermeister Melf Grantz gegeben“, erklärt Magistratssprecher Volker Heigenmooser.

Gefordert hatte diese Hilfe unter anderem Bremerhavens SPD-Vorsitzender Martin Günthner. „Wir können nicht in Sonntagsreden den Platz der Jüdinnen und Juden in unserer Mitte für selbstverständlich erklären und gleichzeitig sehenden Auges hinnehmen, dass das nicht nur im übertragenen Sinne eine Freiluftveranstaltung ist oder der Improvisation überlassen bleibt“, so Günthner. Als bekannt wurde, dass die Menorah-Gemeinde Mitglied in der Union progressiver Juden geworden ist, hatte Günthner gratuliert: „Bremerhaven kann stolz darauf sein, zwei jüdische Gemeinden zu haben. Die Anerkennung der liberalen jüdischen Gemeinde stärkt die Vielfalt jüdischen Lebens in unserer Stadt.“