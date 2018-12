Die Schullandschaft in Gröpelingen ist mächtig in Bewegung, schließlich steigen die Schülerzahlen dort ganz besonders: Ab 2019 sollen die Bagger rollen, um am Halmerweg den Neubau für die Oberschule Ohlenhof zu errichten, die seit ihrer Gründung im Jahr 2012 mit verschiedenen Übergangslösungen arbeitet. Nun soll es mit dem Campus Ohlenhof aber endlich vorangehen; rund 28 Millionen Euro sind für den Bau neuer Gebäude und die Gestaltung des Außengeländes eingeplant.

Nur einen Kilometer Luftlinie weiter nordwestlich haben sich außerdem die 2010 gestartete Neue Oberschule Gröpelingen (NOG) und die gerade einmal ein Jahr alte Grundschule an der Humannstraße auf den Weg gemacht, um ebenfalls zu einem Schul-Campus zusammenzuwachsen. Die ersten gemeinsamen Aktivitäten von Grund- und Oberschülern sowie der beiden Kollegien gibt es bereits, nun wird nach einem passenden Namen gesucht.

Parallel dazu geht es auch hier baulich voran: Die ehemalige Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule, die heute die NOG beheimatet, wird bis 2020 schrittweise saniert. Die Grundschule wiederum, die aktuell ein kleines altes Schulgebäude und einen Mobilbau nutzt, soll zum Sommer 2022 einen Neubau mit Mensa und Turnhalle bekommen. Hierzu hatte es im Mai einen Architekten-Wettbewerb gegeben, dessen Siegerentwurf des Bremer Büros Rosengart und Partner nun erstmals öffentlich präsentiert worden ist. Für den Neubau und die Gestaltung des Campus-Areals um die beiden Schulen herum sind laut Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, zwischen 15 und 20 Millionen Euro veranschlagt worden.