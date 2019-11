Mischen sich seit Freitag zwischen Fahrräder und E-Scooter der Marke Voi: Roller des Anbieters Tier. (Maurice Arndt)

In Bremen hat der nächste Anbieter seine E-Scooter aufgestellt: Seit dem frühen Freitagmorgen können in der Stadt Elektroroller des Berliner Start-ups Tier ausgeliehen werden. Damit bekommt die Firma Voi, die seit Donnerstagmorgen hunderte Fahrzeuge in der City stationiert, Konkurrenz.

Dass Tier in Bremen Fahrzeuge verleihen will, wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt. Überraschend kam der Start nun doch - er wurde nicht offiziell angekündigt.

Wie fährt es sich mit einem E-Scooter? Unser Redakteur hat den Test gemacht: