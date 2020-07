Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) wird in Kürze einen neuen Staatsrat beziehungsweise eine Staatsrätin berufen. (Karsten Klama)

In der Bildungsbehörde soll eine weitere Stelle in der Führungsebene eingerichtet werden. Neben der amtierenden Staatsrätin Arnhild Moning wird eine weitere Staatsratsposition geschaffen. Die Bildungsdeputation hat dafür am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung grünes Licht gegeben. Zu wann und mit wem die Stelle besetzt wird, ist noch nicht endgültig entschieden.

Die Staatsräte sind in der bremischen Verwaltung die Vertreter der Senatoren. Großressorts wie Finanzen und Bau/Verkehr/Umwelt verfügen in der Regel über zwei Staatsräte, Bildung kam bisher wie Soziales, Justiz und Kultur mit einer einzigen Staatsratsstelle aus. Die Behörde hatte allerdings zuletzt gegenüber der Politik geltend gemacht, dass angesichts der wachsenden Herausforderungen durch den Aus- und Neubau von Schulen und Kindertagesstätten eine zweite Staatsratsposition neben Arnhild Moning dringend erforderlich wäre.

Moning war im Sommer vergangenen Jahres im Zuge der Regierungsneubildung in die Behördenleitung aufgerückt und hatte dort ihren Vorgänger Frank Pietrzok ersetzt. Zuvor leitete sie im Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) das Finanzmanagement.