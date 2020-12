Auch in der Bremer Innenstadt gehören Bettler zum Bild. Armut ist ein großes Problem für den Stadtstaat, auch in der Außenwirkung. (Andreas Arnold /dpa)

Wenn Besucher nach Bremen kommen, kann ihr erster Eindruck ernüchternd bis abschreckend sein. Wer den Weg vom Bahnhof bis zum Marktplatz zu Fuß nimmt, geleitet von aufs Pflaster gemalten Stadtmusikanten, wird wohl ein halbes Dutzend Mal angebettelt, bis er das Wahrzeichen erreicht. Stellt man sein Auto im Parkhaus Herdentor am Breitenweg ab, sind die ersten Bremer, die man sieht, wahrscheinlich Drogensüchtige oder Dealer. Deren Revier erstreckt sich zwischen Siemens-Hochhaus und Haus des Reichs bis zu den Wallanlagen – ein Quartier, das in einem TV-Fernsehbeitrag als „Regierungsviertel“ bezeichnet wurde, weil hier diverse Senatsressorts ansässig sind.

Das Postkarten-Bremen – Rathaus, Roland, Schütting, Schnoor – scheint noch unendlich weit weg zu sein, dabei steht man wenige Minuten später davor. Bremen ist nicht „arm, aber sexy“, sondern erst schäbig und schmuddelig und später auch mal schön. Dabei wollte man doch mit dem City-Gate endlich ein elegantes Entrée bieten. Doch gegen den prekären Eindruck, den der Bahnhofsplatz und auch die benachbarte eingefasste Grünfläche vor dem Überseemuseum bieten, kommt die kühle Dudler-Architektur alleine nicht an.

Es gibt Fragen, bei denen ist der folgende Shitstorm programmiert. Etwa jene: Kann es sein, dass der Mix aus vielfältigen Hilfsangeboten und Laissez-Faire-Politik die zunehmende Prekarisierung und Verwahrlosung Bremens beschleunigt? Wer so fragt, wird schnell als kaltherziger, reaktionärer Law-and-Order-Vertreter abgestempelt. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, das Engagement für Obdachlose und Drogensüchtige zu diskreditieren. Aber man muss doch fragen dürfen, ob die bisherigen Ansätze stimmen, wenn keine Erfolge sichtbar sind. Der Verdacht, dass in Bremen Armut und Verelendung eher fürsorglich verwaltet als nachhaltig bekämpft werden, ist nicht unbegründet.

Das Fundament für die Entwicklungschancen einer Stadt

Ähnlich ist es mit der Kriminalität. Der Innensenator wird sich entschieden gegen den Vorwurf verwahren, Laissez-Faire-Politik zu betreiben. Ja, Ulrich Mäurer hat harte, klare Ansagen gemacht – und jetzt steht auch öfter mal ein Mannschaftswagen der Polizei vor dem Bahnhof oder im „Regierungsviertel“. Doch, mit Verlaub, das reicht eben nicht. Es reicht nicht, um Bürgern, Besuchern, Pendlern, Gastronomen und Geschäftstreibenden ein Gefühl von nachhaltiger Ordnung und Sicherheit zu geben. Das mag man spießig finden, aber es ist das Fundament für die Entwicklungschancen einer Stadt. Der erste Eindruck zählt. Das gilt für Touristen wie für Investoren, es ist wie bei einem Bewerbungsgespräch. Durchzieht alles die Anmutung von Niedergang, kommt keiner, bleibt keiner, empfiehlt niemand weiter.

Bremens Problem ist, dass man seine Klasse, seine Vorzüge, sein Potenzial erst auf den zweiten Blick wahrnimmt – sofern man nach dem durchwachsenen ersten Eindruck dafür überhaupt noch offen ist. Die Uni etwa ist mittlerweile hervorragend, zukunftsträchtige Unternehmen produzieren hier, attraktive neue Quartiere werden entwickelt und jenseits von Pandemie-Zeiten gibt es ein reiches kulturelles Leben.

Es ist nicht voneinander zu trennen, sondern aufs Engste miteinander verflochten: Bremen kann die verbreitete Armut nur bekämpfen, wenn es seine Stärken ausbaut – dies klappt nur, wenn die punktuell vorhandene Aufbruchstimmung nicht durch fortschreitende Verwahrlosung gekippt wird. Und bis hierher sind Bremen-Nord und Bremerhaven noch gar nicht erwähnt.

Die engagierte Debatte in der Bürgerschaft am 17. Dezember über die erschreckende Armutsquote ging ja bei allen Gegensätzen in die richtige Richtung. Dass Armut viel mit unterdurchschnittlicher Erwerbstätigkeit zu tun hat, ist doch unbestritten. Ebenso, dass ihre Bekämpfung eine Querschnittsaufgabe mehrerer Ressorts und nicht allein Sache der Sozialbehörde ist. An der Bildung alleine hängt es nicht, aber Wege aus der Armut ohne Bildung gibt es nicht. Das sind Punkte, an denen die Bremer Politik ansetzen kann, ohne erst einmal auf die Bundesebene zu verweisen oder sich an globalen Entwicklungen abzuarbeiten.