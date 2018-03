Egal ob beim waghalsigen Springen mit dem BMX-Rad, beim Balancieren auf der Slack Line oder dem Stemmen von Gewichten bei den Calisthenics-Wettkämpfen: In all den Sportarten sind viel Balance und Körperbeherrschung gefragt. (Christina Kuhaupt)

Muskulöse Athleten, schnelle Renn- und BMX-Radfahrer, Workshops, Stände und Schausteller mit den neuesten Innovationen rund um die Themen Fahrrad, Gesundheit, Sport und Fitness erwarten die Besucher an diesem Wochenende in den Bremer Messehallen. Ob jung oder alt, wer sich für den Sport begeistert und ganz nebenbei nach den neusten Frühjahrstrends dieses Jahres sucht, der könnte auf der diesjährigen Passion Sports Convention und der Messe Draußen fündig werden.

In diesem Jahr locken die Veranstalter mit insgesamt 214 Ausstellern, die Sportwettbewerbe und Workshops für Besucher veranstalten. Im vergangenen Jahr kamen 18 052 Besucher zu den Schwester-Veranstaltungen. Für Sherazade Haban-Rackebrandt und Klaas Rackebrandt ist es fast schon Tradition, die Passion und die Draussen zu besuchen. Beide sind sportbegeistert und holen sich auf der Messe Inspirationen für die kommende Sportsaison.

„Natürlich ist alles sehr ähnlich wie in den Jahren davor“, sagt Haban-Rackebrandt. Nichtsdestotrotz sei es ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte und es gebe dann doch immer wieder Attraktionen, die überraschen können. Dieses Mal sind es für die beiden die Bar Warriors, deren Athleten in der Halle 6 in Calisthenics-Wettkämpfen gegeneinander antreten.

Nur eine Frage des Trainings

Sportler aus ganz Europa hängen an Barren und machen Klimmzüge. Ihren Ursprung haben die Calisthenics in New York. Hauptsächlich geht es dabei darum, ohne Hilfsmittel das eigenen Körpergewicht zu stemmen. Was von außen leicht aussieht, ist in Wirklichkeit unheimlich schwer. Doch wer Lust hat, kann als Zuschauer sein Glück versuchen. „Aber gegen die Profis anzutreten, ist lächerlich“, sagt Rackebrandt.

Dabei sind die Klimmzüge etwas für jedermann und es ist nur eine Frage des Trainings. „Wenn man einen Klimmzug schafft, hat man sich schon für den Wettkampf qualifiziert“, sagt Eric Cordes. Er ist als ehrenamtlicher Trainer der Initiative Hood Training aus Tenever aktiv und betreut an diesem Wochenende den Stand in der Messehalle 6.

Der 21-Jährige ist seit vier Jahren aktiv dabei. Aber was ist so besonders an den Klimmzügen außer der Anstrengung? Die steht selbst den muskulösesten Athleten ins Gesicht geschrieben. „Es ist ein kostenfreies Workout, jeder kann mitmachen und ist auch willkommen. Man schüttelt sich die Hände und es ist egal, ob man studiert oder die Schule abgebrochen hat“, sagt Cordes.

Hip-Hop-Workshops

Für die Damen ist es schwer, sich in dieser Sportart Anerkennung und Respekt zu verschaffen, sagt Hannah-Maniken Focken, Pressesprecherin der Initiative. Doch Sandra Oortgiese hat sich getraut und ist gegen die Herren angetreten. Zehn Klimmzüge hat die 30-Jährige geschafft. Auch die Legende der Calisthenics Lee Wade Turner ist an dem Wochenende zugegen.

Für die Messe ist er aus London angereist. „Mit 15 Jahren habe ich angefangen zu trainieren“, erzählt er, „Das hält einen fit.“ Mittlerweile ist Turner 42 Jahre alt und nimmt an sämtlichen Wettbewerben teil. Neben den Calisthenics können Besucher an Hip-Hop-Workshops teilnehmen oder den Skateboardern bei den Deutschen Skateboard-Meisterschaften zujubeln.

Doch damit nicht genug: Auf der Allianz-BMX-Jam beweisen BMX-Radler ihr Können mit wagemutigen Stunts. Erstmals sind bei der Passion Sports Convention auch Rollerskates dabei. Rollerskates und Inlineskates werden auf der Messe neu entdeckt. Daher laden die Aussteller kleine und große Besucher ein, sich die Rollschuhe unter die Füße zu schnallen und ein paar Runden durch die Halle zu drehen.

Amerikanisches Start-Up vor Ort

Wer sich nach dem Trubel der Wettbewerbe und des Extremsports ein wenig Ruhe gönnen möchte, kann sich in den Messehallen 4 und 5 Tipps für Freizeit-Aktivitäten abholen und sich zu den aktuellsten Radmodelle beraten lassen. In der Lady’s Lounge können Radlerinnen Mountainbikes und Rennräder für Damen ausprobieren. Die neuesten E-Bikes für Damen und Herren können im Zentrum der Halle 5 auf der Dextro-Fahrradbahn getestet werden.

Neu ist in diesem Jahr auch der Stand des amerikanischen Start-Ups Limebike, dessen stationsloser Fahrrad-Verleih kommende Woche in Bremen startet. Auf der Messe können die grün-gelben Unisex-Räder bereits getestet werden. „Es ist eine Ergänzung zur Mobilität, die nachhaltig ist“, erklärt Jonas Nebel von Limebike in Bremen. Zusätzlich zu den Ausstellern rund ums Fahrrad gibt es in diesem Jahr auf der Messe außerdem die Möglichkeit, sich im Bogenschießen, Tauchen und Paragliding zu üben.