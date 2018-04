Til Mette (rechts) stellt sich den Fragen von Joerg Helge Wagner. (Christina Kuhaupt)

Manchmal braucht es keinen Text, um etwas auf den Punkt zu bringen. Manchmal reicht dafür eine Karikatur, die sich in den Kopf des Betrachters brennt und ihn zum Nachdenken verleitet. Zwei, denen das immer wieder gelingt, sind Til Mette und Miriam Wurster, die mit ihren Cartoons und Karikaturen regelmäßig im WESER-KURIER erscheinen. Anlässlich der Charlie-Hebdo-Ausstellung in der Bremischen Bürgerschaft stellten sich die beiden am Montagabend den Fragen von Joerg Helge Wagner, Politikchef des ­WESER-KURIER.

Beide Zeichner waren sich einig, dass es für eine gute Karikatur nicht ausreicht, bloß das Gesicht eines Politikers in Form von Verfremdungen zu verspotten oder seine eigene Empörung abzubilden. „Man muss es schaffen, über die eigene Wut hinweg zu kommen und eine andere Ebene erreichen“, sagte Miriam Wurster.

Auch Til Mette zeichnet in seinen Karikaturen lieber das Thema als die politischen Entscheider. „Ich versuche, damit quasi einen Überbau zu schaffen, und sowieso kann ich Politiker nicht gut zeichnen“, sagte er und hatte damit die Lacher im Publikum auf seiner Seite. Miriam Wurster wurde erst kürzlich für ihre Zeichnung zu den Polizeieinsätzen auf dem G 20-Gipfel mit dem „Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen“ ausgezeichnet.

Auf die Frage, wie ihr die Idee zur verschmusten Hundestaffel gekommen sei, legte Wurster offen, dass es sich dabei quasi um eine glückliche Fügung gehandelt habe. Die Cartoonistin trägt ihr Skizzenbuch immer bei sich, in das sie eine abgewandelte Version der Schoßhunde schon vor längerer Zeit gezeichnet hatte. „Die Ausschreitungen eigneten sich gut dafür, diese Idee aufzugreifen“, sagte sie.

Mette und Wurster machten im Verlauf der Diskussion auch deutlich, wie hart ihr Beruf sein kann – gerade, wenn man sich noch nicht etabliert habe. Früher hätten viele Redaktionen Bedenken geäußert, besonders bissige Karikaturen zu drucken, oder den Zeichnern keine ausreichende Wertschätzung entgegengebracht. Das habe sich in den vergangenen Jahren geändert.

Grund dafür sei auch der Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo, bei dem im Januar 2015 elf Menschen getötet wurden. Charlie Hebdo habe schmerzlich vor Augen geführt, wie Karikaturen auf Leute wirken könnten, sagte Politikchef Wagner.

Mette sieht den Umgang mit dem Anschlag mittlerweile jedoch auch kritisch. Das Magazin sei zum Sinnbild für die Freiheit der Presse und damit zur staatspolitischen Angelegenheit geworden. „Alle sind Charlie. Das hat teilweise so eine Beliebigkeit, die an dem eigentlichen Thema vorbeigeht“, kritisierte er.

Nach der Gesprächsrunde begleiteten die Karikaturisten das Publikum durch die Ausstellung, die noch bis zum 23. Februar im Haus der Bürgerschaft und im Institut français Bremen zu sehen ist. Für Isa Fischer und Frank Haager, die mit Wurster zusammen Grafikdesign studiert hatten, war der Abend ein Erfolg: „Es kam rüber, was Karikaturisten leisten müssen“, sagten sie.