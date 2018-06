Ein Selfie mit dem Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier lässt sich mit Passanten auf dem Marktplatz fotografieren. (Christina Kuhaupt)

Neben etlichen Fototerminen schafft es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurz vor dem Mittagessen in der Oberen Rathaushalle doch noch, ein inhaltliches Signal zu senden: Unmittelbar vor dem Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag fordert er die Mitgliedsstaaten zu einer gemeinsamen Asylpolitik auf. Die Frage, ob es eine gemeinsame Lösung gebe, werde auch über den Zusammenhalt Europas entscheiden, sagt er.

Hintergrund für Steinmeiers Besuch in Bremen und Bremerhaven am Mittwoch ist eine Reise mit etwa 150 Diplomaten und Vertretern internationaler Organisationen. Es ist Tradition, dass Bundespräsidenten gemeinsam mit den in Deutschland tätigen Botschaftern einzelne Bundesländer besuchen. Bremen ist nach September 2007 zum zweiten Mal das Ziel dieser besonderen Reisegruppe.

Für den Bundespräsidenten selbst liegt die letzte Stippvisite in Bremen noch nicht lange zurück: Erst im Februar war er mit seiner Frau Elke Büdenbender in die Hansestadt gekommen. Das Thema Migration bewege Menschen in ganz Europa, macht Steinmeier deutlich. "Es entscheidet über Wahlen, es entscheidet über Regierungen."

Zusammen mit etwa 150 Missionschefs

Ihm zufolge braucht Europa nicht nur eine sinnvolle Steuerung der Migration und eine gemeinsame Kontrolle der Außengrenzen, sondern auch eine Orientierung an gemeinsam vereinbarten Grundwerten. Es gehe darum, europäische Lasten auch in europäischer Solidarität gemeinsam zu schultern. Doch auf Anfang: Auf dem Flugradar ist der Airbus A310 mit dem Namen „Kurt Schumacher“ um kurz nach neun Uhr am Mittwochmorgen nicht zu entdecken.

Die Reise der Delegation begann mit einer kleinen Verspätung. (Christina Kuhaupt)

Das liegt einerseits natürlich an Sicherheitsbestimmungen, der Bundespräsident fliegt sozusagen inkognito. Zu diesem Zeitpunkt steht die Maschine der Luftwaffe, die Frank-Walter Steinmeier zusammen mit den etwa 150 Missionschefs nach Bremen bringen soll, aber auch noch in Berlin – die Reise der Delegation beginnt mit einer kleinen Verspätung.

Um 9.42 Uhr setzt die Maschine in Bremen auf, dann müssen das Staatsoberhaupt und seine Gäste noch kurz warten, bis Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Birgitt Rambalski, die Protokollchefin des Rathauses, den Fuß der Gangway auf dem Rollfeld erreicht haben. Steinmeier geht die Stufen hinab, schüttelt seinem Parteikollegen die Hand – unglücklicherweise aus Sicht der Fotografen und Kameraleute so, dass sie hauptsächlich zwei Rücken im Bild haben.

Mehr zum Thema Auftakt des Steinmeier-Besuchs in Bremen Steinmeier stärkt Bremens Unabhängigkeit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch des ... mehr »

Egal, es wird an diesem Tag noch viele Fotomotive mit dem Bundespräsidenten geben. Dann kommt ein bisschen Klassenfahrt-Gefühl auf: Die Mitglieder der Delegation verteilen sich auf vier Reisebusse, an deren Seiten prangt der Schriftzug „Alles vom Feinsten“. Sieling und Steinmeier klettern in den ersten Bus, nehmen Platz in der ersten Reihe.

Dann setzt sich der Tross in Bewegung, auf zur ersten Station, zu Airbus. Dort ist bereits alles mit Spürhunden der Polizei abgesucht und für sicher befunden worden. Seinen Status als einer der wichtigsten Raumfahrtstandorte Europas verdankt Bremen der Airbus Group und dem Familienunternehmen OHB sowie vielen weiteren Institutionen, macht Sieling in seinem Grußwort deutlich.

"Bremen ist das Silicon Valley der Raumfahrt", sagt er in Anlehnung an den US-amerikanischen Technologie-Standort. In Kurztalks stellen die Unternehmen den Diplomaten ihre Arbeit vor. Viele von ihnen nutzen das Angebot und lassen sich das Gesprochene über Kopfhörer direkt auf Englisch übersetzen.

Wintermantel bei 26 Grad

Die Ariane Group arbeitet aktuell an der Entwicklung der Ariane 6 sowie im Auftrag der NASA am Servicemodul für das Orion-Raumfahrzeug, mit dem es wieder einen bemannten Flug zum Mond geben soll. OHB realisiert derweil im Auftrag der ESA den Aufbau des europäischen Navigationssystems „Galileo“. ESA-Astronaut Matthias Maurer, für den es 2020 auf Mission gehen könnte, erklärt den Teilnehmern die Faszination seines Berufes.

Wer sich kurze Zeit später auf dem Weg in die Innenstadt befindet, kann an praktisch jeder Kreuzung entdecken, dass an diesem Tag etwas anders ist als sonst. Überall stehen Polizeiwagen. Von ein paar Sicherheitskräften in Uniform mal abgesehen, geht es mittags zwischen Rathaus und Bürgerschaft ansonsten ziemlich normal zu, als die Reisegesellschaft mit dem Bundespräsidenten eintrifft.

Viele der Botschafter machen erst einmal das, was man eben so macht, wenn man zum ersten Mal vor dem Weltkulturerbe-Ensemble steht: Smartphone zücken und Fotos schießen. Nicht zu beneiden übrigens in der Mittagssonne ist einer der Abgesandten aus dem Niger. Man habe ihm gesagt, es gehe ans Meer, und da sei es kalt, erzählt er, den Wintermantel trotz der 26 Grad tapfer über den Schultern tragend.

Mehr zum Thema Bei Besuch in Bremen Bundespräsident Steinmeier appelliert an EU-Regierungschefs Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist erneut in Bremen zu Gast: Dabei appellierte er an die ... mehr »

„Herr Bundespräsident, haben Sie einen Moment, bitte?“ Die Frage des Herrn lenkt Frank-Walter Steinmeier nicht ab. Der kurze Weg vom Marktplatz zum Mittagsimbiss im Rathaus dauert verhältnismäßig lang, weil das Staatsoberhaupt nach dem obligatorischen Gruppenbild geduldig die Fotowünsche der Bremer erfüllt und hier und dort auch einen kleinen Smalltalk hält.

Anschließend folgt der Gang in das Weltkulturerbe-Rathaus. Davor liegt für die Delegation ein roter Teppich – wenn auch in Miniaturformat, aber immerhin. Hier tragen sich der Bundespräsident und der Doyen des Diplomatischen Korps, der Apostolische Nuntius Erzbischof Nikola Eterović, in das Goldene Buch der Stadt ein. Was der Bundespräsident in das Buch geschrieben hat? "Meinen Namen", sagt Steinmeier und muss selbst dabei lachen. Nun gut, es ist schließlich schon der zweite Eintrag in diesem Jahr.

Norddeutsche Tapas

An dem Mittagessen in der Oberen Rathaushalle nehmen neben der Delegation unter anderem Senatsmitglieder und die Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft teil. Auch Altbürgermeister Henning Scherf ist unter den Gästen. Auf der Speisekarte stehen "norddeutsche Tapas" wie Matjestatar auf Pumpernickel und Kabeljaufilet oder geschmorte Ochsenbacke als Hauptgericht.

Bevor die Menüs aufgetischt werden, erinnert Sieling an ein herausragendes Ereignis, das vor fast genau 40 Jahren im Rathaus stattfand: „Am 6. Juli 1978 hatten bei einem Gipfel der damaligen Europäischen Gemeinschaft Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt im Kreise von neun Staatschefs die Einführung eines Europäischen Währungssystems beschlossen.“ Das sei damals eine richtungsweisende Entscheidung gewesen, die den Ländern Europas Wohlstand und Sicherheit gebracht habe.

Auch Bremen habe davon als Wirtschaftsstandort profitiert und tue dies heute noch. Steinmeier unterstreicht die Bedeutung der Delegationsreise: "Wenn eine neue Logik von Konfrontation, Kompromisslosigkeit und ‚jeder gegen jeden’ in Mode kommt – dann ist dieser Ort hier doch genau der richtige, um große Tugenden auch unter Diplomaten noch einmal zu bekräftigen", sagt er.

Optimistischer Tipp für WM-Spiel

Der zweite Teil des Bremen-Besuchs führt den Bundespräsidenten und das Diplomatische Korps am Nachmittag nach Bremerhaven. Dort will sich die Delegation nach eigenen Angaben mit zwei großen gesellschaftlichen Themen beschäftigen: Migration und Klimawandel. Dafür stehen eine Besichtigung des Deutschen Auswandererhauses und des Klimahauses sowie ein Abendempfang im Forum Fischbahnhof auf dem Programm.

In Bremerhaven wurde Steinmeier von Oberbürgermeister Melf Grantz in Empfang genommen. (dpa)

Begleitet werden die Gäste von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und der Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert (SPD). Doch weil die Delegation nach wie vor Verspätung hat, finden für die anwesenden Pressevertreter hauptsächlich Fototermine statt – die restlichen Begegnungen erfolgen hinter verschlossenen Türen.

Zu einem optimistischen Tipp für das WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea lässt sich Steinmeier dann doch noch hinreißen: 2:0 für Deutschland. Obwohl eine große Public-Viewing-Arena direkt neben den beiden Museen aufgebaut wurde, ist an ein kurzes Innehalten nicht zu denken – keine Zeit und sowieso wäre das aus sicherheitstechnischen Gründen ein Albtraum. Dafür gibt es nach der deutschen Niederlage einen Rat des Bundespräsidenten: "Wir sollten herausfinden, wo die Fehler waren", sagt Steinmeier, bevor es für die Diplomaten wieder Richtung Berlin geht.