Im Schwurgerichtssaal Nummer 218 des Bremer Landgerichts soll am Mittwoch, 24. Juni, das Urteil gegen den 65-jährigen Angeklagten verkündet werden. (Michael Matthey)

Was wirklich passiert ist an dem Tag Anfang September 2019 in der Gröpelinger Wohnung des Angeklagten, wie sein Bekannter dort durch einen Kopfschuss zu Tode kam, weiß nur er selbst. War es Mord? Ein Totschlag? Ein Unfall oder ein Suizid?

Die beiden letzteren Erklärungen hatte der 65-jährige Angeklagte zu Beginn des Prozesses Anfang Mai geliefert – wirklich erhärten ließ sich jedoch keine während der Verhandlung. Klar ist nur, das hatte der Mann zu Beginn des Prozesses zugegeben, dass er die Leiche mit beträchtlichem Aufwand in kleinere bis kleinste Stücke zerteilt und sie sowohl in seiner eigenen Kühltruhe als auch in der des Opfers verstaut hatte, um sie nach und nach zu entsorgen. Der Grund, den er für seine Tat angab: Er habe die Leiche verschwinden lassen müssen, weil anderenfalls die Hanfplantage in seiner Wohnung aufgeflogen wäre, hätte er den Tod seines Bekannten bei der Polizei angezeigt. Die beiden Männer gehörten zur Drogenszene, hatten mit Heroin und Marihuana gehandelt.

Mord nicht nachweisbar

Kurz vor dem Abschluss bleibt viel Raum für Mutmaßungen in dem Fall. Das zeigt auch das Strafmaß, das einerseits die Staatsanwältin sowie die Vertreterinnen der Nebenkläger, Mutter und Bruder des toten 50-Jährigen, und auf der anderen Seite die Verteidigerin des Angeklagten für angemessen halten. Die Anklage plädierte am Montag auf ein Gesamtstrafmaß von 14 Jahren und neun Monaten wegen Totschlags, Störung der Totenruhe und Drogenhandels. Für eine Anklage wegen Mordes, die sie ebenfalls erwägt hatte, seien zu wenig Hinweise auf mögliche Merkmale wie Habgier vorhanden. Die Verteidigung fordert dagegen einen Freispruch im Anklagepunkt des Totschlags und Ermessensstrafen für die übrigen Punkte.

Die Staatsanwältin sieht es aufgrund der vorhandenen Indizien als erwiesen an, dass der Angeklagte seinen Bekannten erschossen hat. So hätten rechtsmedizinische Experten aus Bremen und auch des Bundeskriminalamtes weder DNA-Spuren des Opfers an dem fraglichen Revolver, der dem Angeklagten gehört, gefunden, noch Schmauchspuren an der rechten Hand des Toten – was zu erwarten gewesen wäre, hätte er sich selbst die Kugel in den Kopf gejagt. Aus ihrer Sicht sprechen zudem sowohl die per Gutachten ermittelte Schussentfernung zwischen 30 und 60 Zentimetern als auch die Eintrittsstelle der tödlichen Kugel waagerecht unter dem rechten Ohr gegen beide Versionen des Angeklagten. An einem vorherigen Verhandlungstag hatte die Staatsanwältin das auch mit Pistole und einem Lineal an sich selbst demonstriert. „Ein Suizid ist auch aufgrund der Aussagen der Zeugen unwahrscheinlich“, sagte die Staatsanwältin. „Keiner konnte sich vorstellen, dass Herr K. sich umbringen wollte.“ So habe er kurz vor seinem Tod eine neue Schmerztherapie geplant und mit einem der Zeugen ausgemacht, seine Wohnzimmereinrichtung übernehmen zu wollen.

Die Vertreterinnen der Nebenkläger betonten, der Angeklagte schweige „wohl aus gutem Grund“ über die näheren Umstände der Tat. Die psychischen Folgen des Falles für die Angehörigen des Toten wögen schwer. „Ob sie die Taten jemals verwinden werden, ist fraglich“, sagte eine der Anwältinnen. „Es ist nicht nur die Frage nach dem Wie, sondern auch nach dem Warum. Warum wurde die Leiche so grausam zugerichtet?“ Schwer wiege auch, dass nicht alle Körperteile gefunden worden waren, der Sohn und Bruder also nicht vollständig beerdigt werden konnte.

Die Verteidigerin des Angeklagten argumentierte, dass mögliche Spuren des Opfers an der Waffe abgewaschen worden sein, an der abgetrennten Hand und dem Kopf des Opfers durch Ausbluten verschwunden sein könnten. Der Angeklagte hatte zudem angegeben, einige Körperstücke gegen den Verwesungsgeruch und Madenbefall abgewaschen zu haben. Die Anwältin des 65-Jährigen sagte auch, es gebe Hinweise auf eine Depression des Opfers. Sie hält die Suizid-Theorie ihres Mandanten für „nicht ausgeschlossen“. Ihr Fazit: „Ihm kann der Totschlag nicht nachgewiesen werden.“ Das Urteil wird am Mittwoch,

24. Juni, um 9 Uhr verkündet.