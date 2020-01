Martina Lemke arbeitet nebenher als Fotomodel und findet regelmäßig ausgefallene Stücke, wenn das Bremer Theater seinen Fundus ausräumt. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Vor dem Eingang des Foyers bildet sich eine Schlange. Die Wartenden haben die Hände in den Jackentaschen vergraben, treten von einem Bein aufs andere und frieren. Einige sind bereits eine halbe Stunde vor Einlassbeginn gekommen. In der ersten Etage herrscht reges Treiben. Fünfzehn Verkäufer des Theaters rücken Kleiderständer zurecht, ordnen den Halsketten und drapieren Hosen und Oberteile. Tausende Kostüme stehen zum Verkauf. Es wird ein langer Tag werden.

Um Punkt zehn Uhr ruft Bianca Vespermann, Leiterin des Kostümfundus, ihren Mitarbeitern zu: „Seid ihr alle fertig? Sind wir bereit?“. Die Tür im Erdgeschoss wird geöffnet, hunderte Menschen in dicker Winterkleidung strömen die Treppe empor. Nach wenigen Minuten sind die Räume erfüllt von leisem Murmeln und dem metallischen Kratzen und Klappern von geschobenen Kleiderbügeln auf Kleiderstangen. Hände greifen nach Lederjacken, Kettenhemden und Ballkleidern. Menschen tragen Kleidung stapelweise in den Umkleidebereich und schieben sich aneinander vorbei.

Das Theater Bremen veranstaltete am Samstagvormittag einen Kostümverkauf. Alle drei Jahre werden nicht mehr benötigte Kostüme zu moderaten Preisen an Theaterliebhaber und Verkleidungswillige verkauft. Kleine Flohmärkte gibt es jährlich beim Tag der offenen Tür. Das Theater Bremen lagert ungefähr 45 000 Kostüme. „Mehr dürfen es auch nicht werden“, sagt Vespermann. Teilweise stammen die gelagerten Kostüme noch aus den 1950-er Jahren.

Während immer mehr Besucher ins Theater drängen, sind die imposantesten Kostüme des Tages bereits nach einer knappen halben Stunde verkauft. Die zwei Kleider aus Schillers Königinnendrama „Maria Stuart“, eines davon ein Kinderkostüm, sind die teuersten Stücke für 100 bzw. 180 Euro. Auch wer nicht spanische Mode aus dem 16. Jahrhundert bevorzugt, kann zwischen den Kleiderständern fündig werden. Abendkleider, Mäntel und alltagstaugliche Strickjacken wechseln sich mit Hosen und Blazern ab. Manche auf den ersten Blick gewöhnlichen Stücke weisen kleine Besonderheiten auf. Blutspritzer am Ärmel oder an die Fingerkuppen der Handschuhe genähte Krallen erinnern an den Einsatz auf der Bühne.

Eine Besucherin ist Martina Lemke. Die Verdenerin ist nebenberuflich Model. „Ich bin immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Sachen, zu denen ich teilweise eigene Bildideen entwickle.“ Bilder postet sie auch auf ihrem Instagram-Account. Die 31-jährige war schön häufiger auf Kostümverkäufen. „Das sind ja wirklich Unikate. Die gibt es sonst nirgendwo und die hat auch kein anderer.“

Mit nach Hause nimmt sie einen pinken Tüllrock. „Der ist cool“, ruft ihr eine Frau in der Sammelumkleide zu. Außerdem ein orangenes Kleid mit aufwendigen angenähten kleinen Steinen. Das Kleid wurde im Stück „La Cage aux Folles“ (Ein Käfig voller Narren) um die Jahrtausendwende herum verwendet. Es ist ein Bauchtanzkostüm und wurde von einem Mann getragen. Das kann Bianca Vespermann nach einem kurzen Blick sagen, während sie den Kaufpreis für eine Kundin zusammenrechnet. Sie weiß über alle gelagerten Kostüme Bescheid und hat den Überblick im Kostümfundus. Das Kleid, welches nun im Kleiderschrank von Martina Lemke hängen wird, hat einen langen Schaffensprozess durchlaufen. „Der Regisseur und die Kostümbildnerin setzen sich zusammen und überlegen, welche Kostüme gemacht werden.“ Es wird ein Entwurf gezeichnet und dann entschieden, was aus dem Fundus verwendet und was eigens in der hauseigenen Theaterschneiderei angefertigt wird.

Ebenfalls ein zweites Leben erhält eine tragbare Maske mit Glitzersteinen, die auf einem Badmintonschläger montiert ist. Sie stammt aus der Oper „Turandot“ von Puccini aus dem Jahr 2010. Carola Bintakies wird mit der Maske ihre Wohnung schmücken. Sie ist regelmäßige Theaterbesucherin und war schon öfter auf dem Flohmarkt. In den letzten Jahren hat sie Mäntel und Kleider gekauft.

Langsam lichten sich die Kleiderständer. Unter den Ständern bilden sich Haufen aus heruntergefallener Kleidung und leeren Kleiderbügeln. Die Hektik des ersten Rauschs ist der Erschöpfung des nahenden Endes gewichen. Die letzten Besucher schlendern die Reihen entlang. Kaum eines der Brautkleider wurde verkauft. Auch für das weiße Kleid mit Reifrock und Werderlogo konnte sich niemand so erwärmen, um es tatsächlich zu kaufen.

Trotzdem ist Bianca Vespermann zufrieden: „Ich bin begeistert. Es ist fast alles weg.“ Sie und ihr Team werden in den kommenden Stunden die verbliebenen Reste in den Kostümfundus zurücktragen und am Montag mit den Aufräumarbeiten beginnen. „So einen großen Verkauf, das kann man nur alle drei Jahre einmal machen.“ Das Werderkleid wird als Schmuckstück bei ihr im Fundus stehen bleiben.