Kapitän Werner Janßen war schon als Jugendlicher in den Bremischen Häfen unterwegs. (Dustin Weiss)

Pünktlich um 10 Uhr morgens servierte der Steward Werner Janßen eine Tasse Tee. Im Anschluss daran genoss er sein zweites Frühstück. Dieses Ritual wird seine Frau jawohl beibehalten, dachte sich Janßen, als er seinen Job als Kapitän aufgab und an Land wechselte. Doch die Rechnung hatte er ohne seine Frau gemacht. Plötzlich war er nicht mehr derjenige, der das alleinige Kommando vorgab. Sein Zuhause war nicht mehr das Schiff.

Seit diesem Moment sind 30 Jahre vergangen – Werner Janßen und seine Frau haben ihren ganz eigenen Rhythmus gefunden. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns aufeinander abgestimmt hatten“, gesteht Janßen. Schließlich war der heute 73-Jährige in relativ jungen Jahren gewohnt, den Ton anzugeben. Mit 26 Jahren war Janßen der damals jüngste Kapitän in seiner Reederei.

Schon als kleiner Junge schwärmte er für die Schifffahrt. Als Jugendlicher zog er durch die Bremer Häfen, hat von den Seeleuten seine ersten Zigaretten bekommen und ging das erste Mal an Bord eines Schiffs. Mit 14 durfte er an den Wochenenden bei Hafenrundfahrten den Matrosen spielen und sogar einmal selbst ans Steuerbord. „Das war meine Welt. Ich wollte das Kommando auf meinem eigenen Schiff übernehmen“, sagt Janßen. Gut ein Jahr später fing er deshalb selbst bei einer Reederei an, um seinen Traum wahr werden zu lassen.

Die ganze Welt bereisen

Die Fahrten auf verschiedenen Handelsschiffen führten Janßen praktisch durch die ganze Welt. „Bis auf Australien und Neuseeland waren wir eigentlich überall“, erinnert er sich. Für Janßen sind diese Jahre prägend. Er auf der Brücke, vor ihm das Meer. Dort lernte er auch, wie wichtig der gute Umgang mit der Crew ist. „Man muss die Balance zwischen Verständnis und klaren Grenzen wahren“, sagt er. „Schon ein Einzelner kann die ganze Crew durcheinanderbringen. Es gibt Momente, wo man Entscheidungen treffen und zu Einzelnen sagen muss, der nächste Flug ist deiner.“

Nach einigen Jahren erkannte Janßen jedoch allmählich, wie sein Job auch die Familie belastete. Anders als heute, waren Telefonate auf hoher See damals eine Seltenheit. Wenn sie funktionierten, dann über Radiowellen. „Dabei konnten dann auch alle anderen Schiffe mithören und die Verbindung war auch nicht immer stabil“, sagt Janßen. Verlässlicher waren die Briefe in den Häfen, die er und seine Frau sich in dieser Zeit schrieben. „Allerdings war es auch oft frustrierend, weil ich dadurch nur zeitverzögert von den Problemen zu Hause erfahren habe und nicht eingreifen konnte“, sagt er.

Sturm war für den Sohn traumatisches Erlebnis

Aufgrund seiner Stellung als Kapitän bekam Janßen von Zeit zu Zeit die Chance, Frau und Kinder mit auf seine Reisen zu nehmen. Mal ging es nach Israel, ein anderes Mal durften sie ihn nach Marokko begleiten. Doch bei diesen Reisen zeigte sich auch, dass nicht alle Menschen für die raue See geschaffen sind. Auf dem Weg nach England geriet das Handelsschiff von Janßen in einen Sturm, der die Tür seines Salons aus den Angeln fliegen ließ. Für seinen Sohn ein traumatisches Erlebnis. „Danach wollte meine Familie mich nicht mehr begleiten“, sagt der 73-Jährige. Es ist nicht das einzige Mal, dass Janßen schlechten Wetterverhältnissen trotzen muss. Einmal gerieten seine Crew und er auf der Fahrt nach New Orleans mit einer Ladung Erz an Bord in die Ausläufer eines Hurricanes. Die 20 Meter hohen Wellen sorgten selbst bei dem erfahrenen Kapitän für ein mulmiges Gefühl. „Wir hatten teilweise auch Glück, wenn ich an solche Momente zurückdenke“, sagt er.

Letztendlich war der Auslöser als Kapitän aufzuhören, seine Familie. Janßens Sohn fiel der Abschied immer schwerer, was auch ihm mehr und mehr zusetzte. „Die ersten Tage, in denen ich weg war, hat er sich immer meine Kapitänsmütze aufgesetzt und ist damit rumgelaufen. Das bewegt einen natürlich“, erinnert sich Janßen. Nach einer fünfmonatigen Reise mit einem Gastanker nach Argentinien musste sich der Kapitän schließlich zwischen der See und seiner Familie entscheiden. Die Wahl fiel auf seine Frau und die mittlerweile zwei Kinder. Die restlichen Berufsjahre verbringt Janßen deshalb an Land. In Hamburg und Nordenham arbeitete er erst als Steuerinspektor, später dann als Betriebsleiter.

Die Liebe zum Meer ist ihm geblieben. Janßen ist noch immer leidenschaftlicher Segler, auch wenn das mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Denn ein echter Kapitän weiß, wann es Zeit ist, von Bord zu gehen: „Man trägt schließlich auch die Verantwortung und muss einschätzen, was man sich noch zutraut“, sagt Janßen.