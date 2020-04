"Bildung ist der Schlüssel", sagt Ehsan Gul. Deshalb sitzt er viel an seinem Schreibtisch und lernt. (Marc Hagedorn)

Vor drei Jahren hat Ehsan Gul sich hingesetzt und seine Geschichte aufgeschrieben. Die Flüchtlingshilfe in Twistringen, dort, wo er bis heute lebt, hatte ihn damals darum gebeten. Bei einem Begegnungsfest sollten die Geflüchteten aus ihrem Leben erzählen. Also schrieb Gul auf. Von seiner Familie in Afghanistan, der ersten Flucht nach Pakistan, der Rückkehr nach Afghanistan und schließlich seinem Abschied von der Familie bis heute. Ganz am Ende hat Gul von seinen Zielen geschrieben. „Ich mache hier einen Sprachkurs“, hat er notiert, „damit ich in Deutschland studieren kann.“

Als er jetzt, drei Jahre später, seine alten, fast vergessenen Aufzeichnungen wieder zur Hand nimmt und sie durchliest, stößt er auch auf die Stelle mit dem Studium. „Oha“, sagt er, „das habe ich nicht geschafft. Das ist nicht so gelaufen wie gedacht.“ Und dann lacht er. Ehsan Gul lacht überhaupt sehr viel. Dabei hat ihn das Leben schon vor verdammt viele schwere Prüfungen gestellt.

Ehsan Gul begrüßt seinen Besuch mit einer reich gedeckten Kaffeetafel. Er hat Kuchen eingekauft, zwei Stücke Bienenstich, zwei Donauwellen, ein Plunderteilchen mit Erdbeeren. Grünen Tee gibt es auch. Er hat sich in seiner kleinen Wohnung gemütlich eingerichtet. Auf einem Regal hat er Bücher aufgestellt. Das Grundgesetz. Ein Handbuch Niedersachsen. Ein Wörterbuch Deutsch-Persisch. Und ein Buch mit englischem Titel, „Sapiens – A brief story of Humankind“, „Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit“. Lang ausgebreitet liegt ein Deutschland-Schal davor. „Ein Geschenk“, sagt er.

Teddybären vom Weihnachtsmarkt

Dass er jetzt hier sitzt, zwischen deutschen Büchern und Teddybären, die er auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen an einem Schießstand gewonnen hat, hätte er vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Er ist in seinem Leben an so viele Kreuzungen geraten, dass er zwangsläufig auch mal falsch abgebogen ist oder Umwege nehmen musste.

Deutschland zum Beispiel war nie sein Ziel. „Anfangs“, sagt er, „anfangs wollte ich hier nur weg.“ Also ist er einmal von Deutschland nach Schweden – und zurück. Einmal von Deutschland nach Frankreich – und zurück. Auch in Italien war er eine Zeit lang. In Schweden lebt sein Cousin, in Italien ein Onkel, in Frankreich ein guter Freund. Bei ihnen wollte er sein. „In Deutschland“, sagt er, „war ich allein." Aber anders als Schweden, Frankreich oder Italien gab ihm Deutschland die Chance auf ein neues Leben. Hier durfte er einen Sprachkurs machen, erhielt Unterstützung vom Jobcenter.

Ehsan Gul, 1990 geboren, wächst in Afghanistan in behüteten Verhältnissen auf. Sein Vater ist Arzt, der Familie geht es anfangs gut, sofern man das in einem kriegsgeplagten Land wie Afghanistan sagen darf. Irgendwann aber fühlen sie sich nicht mehr sicher, ziehen zur Familie der Mutter ins benachbarte Pakistan und wieder zurück nach Afghanistan, als sich die Lage scheinbar beruhigt hat. 22 ist Ehsan Gul zu der Zeit, hat Wirtschaftswissenschaften studiert und im Laden seines Onkels Geld dazu verdient. Nach dem Ende des Studiums arbeitet er für eine us-amerikanische Nichtregierungsorganisation in Kabul – und damit beginnt der Ärger mit den Taliban.

Ehsan Gul schenkt Tee nach und springt jetzt in die Gegenwart. Er erzählt von seiner Ausbildung bei der Chemie- und Kosmetikfabrik Schmees in Twistringen. Er lernt dort Bürokaufmann. „Tolle Firma, nette Kollegen“, sagt er, „ich bin glücklich.“ Ein Jahr lang hatte er bei Schmees zuvor als Produktionshelfer gearbeitet. Er hätte auch bei der Bundesagentur für Arbeit anfangen können, einen Einstellungstest hatte er mit Bravour bestanden, und man hätte ihn gern genommen. Er ist aber bei Schmees geblieben, dort hatte man ihm die erste Chance gegeben. Er weiß Verlässlichkeit zu schätzen, weil so wenig verlässlich war in seinem Leben.

Taliban bedrohten Familie

Die Taliban in Afghanistan halten ihn damals, als er für die Amerikaner arbeitet, für einen Ungläubigen. Sie drohen seiner Familie. Als er, wie er erzählt, ohne es zu wissen in eine Operation der Nationalen Armee und der Grenzpolizei gegen die Taliban gerät, halten ihn die Taliban endgültig für einen Verräter. Ehsan Gul verlässt Afghanistan, 2014 ist das. Bis heute hat er seine Heimat nicht wieder betreten. Kontakt zur Familie hat er nur telefonisch.

Wie schafft man es, dass einen nach so vielen Prüfungen der Mut und die Hoffnung nicht verlassen? „You lose when you give up“, sagt Gul, „du verlierst, wenn du aufgibst.“ Natürlich habe er viel Leid gesehen, natürlich sei er oft traurig, natürlich hätte er gerne die Familie, Mama, Papa und die Geschwister, in seiner Nähe. „Aber ich habe hier in Deutschland so viel Hilfsbereitschaft erfahren und so viele gute Menschen kennengelernt, dass ich daran glaube, dass alles irgendwie gut wird“, sagt er.

In zwei Jahren will er seine Ausbildung abgeschlossen haben. Als letzten Satz hat Ehsan Gul vor drei Jahren in seinen Lebenslauf geschrieben, dass er so viel Geld in Deutschland verdienen möchte, dass er in seinem Heimatdorf eine Schule bauen kann. „Das habe ich immer noch vor“, sagt er. Bildung, sagt er, sei der Schlüssel zum Glück. Diese Überzeugung sei in Deutschland noch fester geworden. "Und dann habe ich noch ein zweites Ziel.“ Das Krankenhaus, in dem sein Vater arbeitet, brauche dringend einen neuen Krankenwagen, der alte mache es nicht mehr lange.