Trotz der Niederlage haben sich Deutsche und Mexikaner immer noch lieb: Kai Sörensen küsst seine Ehefrau Eunice Martinez beim gemeinsamen Public Viewing in der Markthalle 8. (Christina Kuhaupt)

Das Spiel ist aus, und was jetzt losbricht in dem winzigen Laden, das ist Wahnsinn. Die Mexikaner sind außer sich vor Freude, sie singen, lachen, schreien, schwenken Fahnen, ein einziges Tohuwabohu für Minuten, denn das ist doch was, das ist viel, unglaublich: Gewonnen! Gegen Deutschland! Da fließt der Tequila in Strömen, ganze Flaschen, die herumgereicht werden und im Nu auf die Gläser verteilt werden. In der Ecke steht ein Kinderwagen, das Baby schläft selig und verpasst einen Moment, der für die Eltern des Säuglings und alle anderen in dem schwül-heißen Raum unvergessen bleiben wird. „Mexiko! Mexiko!“ Das hört gar nicht mehr auf.

Public Viewing in der Wilhadi-Gemeinde im Steffensweg. Der kleine Lionel schwenkt eifrig die Flagge. (Christina Kuhaupt)

Gastgeber ist „La Mexicana“, ein Feinkostladen im Bremer Viertel. Die Inhaberin hat das Kochstudio in der Markthalle Acht angemietet und konnte sich kaum retten vor Anmeldungen, erzählt Mary Carmen Ruiz. Sie steht am Herd und hat mit ihren Angestellten viel zu tun, selbst ist die Frau. 60 Plätze, mehr war nicht möglich. Wer kommen durfte, bekommt Tacos serviert und einen Eintopf mit Mais. Ruiz macht ein gutes Geschäft, aber das interessiert sie gerade nicht die Bohne. Die Frau mit der Schürze reckt zwischendurch die Arme hoch, geht weg vom Herd und tanzt zwischen ihren Landsleuten.

Eine Riesenenttäuschung für die deutschen Fans

Draußen vor der Markthalle eine fast schon gespenstische Tristesse. Vom Alex am Domshof weht die Stimme des Fernsehmoderators herüber. Letzte Worte zum Spiel, dessen Ergebnis für die deutschen Fußballfans natürlich eine Riesenenttäuschung ist. So ein Start in das große Turnier, und wie soll das jetzt nur weitergehen? Zwei junge Männer schleichen im Trikot der Nationalmannschaft über den Platz, glücklich sehen sie nicht aus.

Public Viewing in Bremen. Was früher Massenveranstaltungen waren, wenn auf dem Domshof übertragen wurde, gibt es heute nur noch im kleinen Rahmen. So wie bei den Mexikanern, vor den Lokalen an der Schlachte, in diversen Kneipen woanders in der Stadt – und in Gemeindehäusern der evangelischen Kirche.

In der Kornstraße muss man nicht lange suchen, um zu entdecken, wo übertragen wird. Das zeigt schon der Pulk von Fahrrädern auf dem Bürgersteig. Die Zionsgemeinde hat wieder eingeladen, das macht sie seit fast 20 Jahren, wenn interessante Fußballspiele laufen. 150 Menschen, die dicht gedrängt im Gemeindesaal hocken und verfolgen, wie die deutschen Spieler das Match gegen Mexiko angehen. Dem Geräuschpegel zu urteilen, plätschert das Spiel vor sich hin, genug Zeit zwischendurch, sich mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Tammo, der Bufdi vom Bundesfreiwilligendienst, hat für die Besucher einen Salat angerichtet, einen Tortillasalat, denn das ist Programm: Jedes Mal, wenn Deutschland antritt, gibt es etwas zu essen, das für den jeweiligen Gegner landestypisch ist. Tortilla bei den Mexikanern, das war klar. Bei den Schweden wird es im nächsten Vorrundenspiel Köttbullar sein. Für Südkorea, die dritte Paarung, fehlt ihnen noch die Fantasie, „irgendetwas mit Hund?“, fragt jemand hinterm Tresen, der einen Scherz machen will.

Das Bild von der Übertragung ist nicht das beste, doch immerhin ist es groß, vier mal sechs Meter. Ein, zwei Mal kommt es jetzt zu Strafraumszenen, auf beiden Seiten, das wechselt. Leben im Spiel und Leben im Gemeindesaal, im Halbdunkel wird es lauter. Kinder unter den Gästen, die sich Trikots angezogen haben und die Farben der Deutschen im Gesicht tragen. Purer Optimismus bei den meisten, auch wenn in dem Kick noch kein Schwung drin ist. Niederlage? Nicht vorgesehen.

Auch Slivia und Frank Brunngräber verfolgen das Spiel in der Wilhadi-Gemeinde. (Christina Kuhaupt)

Schnell zur nächsten Gemeinde, und zwischendurch ein Stopp, was nicht dumm ist, denn genau jetzt: fällt das Tor. Vor dem Papp-Café am Eingang zur Neustadt, einem Platz für junge Leute, sitzen junge Leute und schauen vor einer Leinwand das Spiel. Der Moderator im Stadion attestiert der deutschen Mannschaft ein sorgloses Defensivhalten und wird sofort recht bekommen, mehr als ihm wahrscheinlich lieb ist. Nur eine Minute später schießen die Mexikaner ihr Tor, das entscheidende, wie sich zum Schluss herausstellt. Das Publikum vorm Papp-Café nimmt es stoisch hin, manche klatschen sogar, Beifall für den Außenseiter, keiner stört sich dran. „Haut Euch nicht die Köppe ein, und seid nett und tolerant miteinander“, steht auf einem Schild vor dem Lokal. So sehen die Leute nicht aus und so wirken sie nicht, dass man ihnen das sagen müsste.

„Lange Gesichter“

Im Auto auf den Weg nach Walle, zur Wilhadi-Gemeinde am Steffensweg. Im Radio wird bei Radio Bremen zum Schlachthof geschaltet, zu den Fans die dort im Amphitheater vor der Leinwand sitzen. „Lange Gesichter“, berichtet die Reporterin, als die Halbzeitpause beginnt und Deutschland zurückliegt. Ein Sascha fachsimpelt vor dem Mikro der Reporterin über mögliche Auswechslungen. „Jogi muss was tun“, sagt er, und das finden sie auch, die beiden im Auto auf der anderen Fahrspur. Ein kurzer Austausch vor der roten Ampel. Mann und Frau, jung, beide Fans, am Heck des Peugeots weht die Deutschlandfahne. Das Spiel gucken sie auf dem Smartphone, geht nicht anders, zumindest gerade nicht. „Null zu eins“, ruft der Mann durchs offene Fenster rüber, es hört sich so an, als ob er‘s nicht glauben kann.

Am Steffensweg sind es mehr als 200 Menschen, die sich versammelt haben. „Eingang nur hier“, prangt auf einem Schild, „Taschenkontrolle. Keine Flaschen.“ So viel Ordnung soll sein, wenngleich die Kontrolleure schon mit ihrem Gesichtsausdruck zeigen, dass es bei Wilhadi ansonsten lässig und locker zugeht. Wer Flaschen mitbringt, weil er‘s besser nicht weiß, kann sie am Eingang deponieren und beim Heimgehen wieder abholen.

Gleich vorne auf dem Platz, der mit Bierbänken gefüllt ist, sitzt Hartmut Strudthoff, er ist der Pastor: „Wir machen das seit Jahren, Open-Air aber das erste Mal.“ Er hatte mit 100, maximal 150 Besuchern gerechnet, dass es so viel mehr geworden sind, freut ihn. „Die Leute sollen einfach nur Spaß haben, sich eine nette Zeit machen, da ist kein missionarischer Eifer dabei“, erklärt der Pastor. Wurst, Bier und Getränke ohne Alkohol gibt es zum Selbstkostenpreis. Eintritt wird nicht genommen, in keinem der evangelischen Gemeindehäuser, die sich dem Fußball verschrieben haben. Den Getränkewagen und die LED-Anlage für die acht Quadratmeter große Leinwand ist Wilhadi von einem Sponsor zur Verfügung gestellt worden.

„Was ich so schätze an diesen Veranstaltungen, ist die Mischung, sozial und vom Alter her, da ist alles dabei“, betont Strudt-hoff. Gekommen sind auch die von gegenüber, Mitglieder der katholischen St.-Marien-Gemeinde, die ihre Kirche auf der anderen Straßenseite haben. Fußball verbindet, gelebte Ökumene, „wir verstehen uns gut“, sagt der Pastor.

Zwanzig Minuten noch bis zum Spielende. Zwei ältere Damen an einem der Biertische, die langsam den Glauben verlieren. Sie sind über und über mit Fanartikeln geschmückt und haben auch für die anderen etwas mitgebracht, zwei Eimer voll, erzählt Strudthoff. Einfach so, aus Freude. Und nun das. Immer noch kein deutsches Tor. Sie hoffen und bangen bei Wilhadi. Wird das noch was? Könnte doch sein! Am Ende sind es aber die Mexikaner, die gewinnen. Wahre Christen halten das aus.