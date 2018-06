Peter Sakuth (Koch)

Die Sozialdemokraten in Bremen-Stadt wollen, dass die Partei bei der Bürgerschaftswahl 2019 wieder mit klassischen Arbeitnehmer- und sozialpolitischen Themen punktet. Das lässt der Entwurf für ein Eckpunktepapier erkennen, der am Sonnabend auf einem Unterbezirksparteitag in der Neuen Vahr diskutiert werden soll. Falls die Delegierten den Leitantrag des Vorstandes so beschließen, ist davon auszugehen, dass er das Wahlprogramm der Landes-SPD wesentlich prägen wird.

„Bremen als ,Stadt der guten Arbeit‘“ ist der Themenkomplex überschrieben, der in dem Entwurf an erster Stelle steht. Darin wird unter anderem die Forderung erhoben, den Mindestlohn schrittweise auf 12 Euro anzuheben und den sogenannten sozialen Arbeitsmarkt mit öffentlich geförderten Stellen für Langzeitarbeitslose auszubauen. Auch Tariftreue von Unternehmen ist für die SPD ein wichtiges Thema. Sie müsse bei öffentlichen Ausschreibungen wie etwa im Wachdienstgewerbe oder bei Catering-Aufträgen „konsequent verlangt werden“, heißt es in dem Leitantrag des Unterbezirksvorstandes.

Beim Wohnungsbau will die SPD die Schlagzahl deutlich erhöhen. 2500 Fertigstellungen pro Jahr sollen künftig die Richtschnur sein. Der Senat soll aufgefordert werden, beim Verkauf städtischer Grundstücke an Investoren den Bau sogenannter Acht-Euro-Häuser (8 Euro Mitte pro Quadratmeter) in serieller Bauweise in der Ausschreibung zu verankern. Ähnlich ehrgeizig wie beim Wohnungsbau müsse Bremen bei der Ausweitung des Kita-Betreuungsangebotes sein. Anzustreben sei eine Versorgungsquote von 70 Prozent bei den Krippen und 100 Prozent im Ü-3-Bereich.

Ein weiterer Themenblock ist mit „Sichere und saubere Stadt“ überschrieben. In diesem Zusammenhang wird in dem Eckpunktepapier eine massive Aufstockung des städtischen Ordnungsdienstes gefordert. Wie berichtet, soll die neue Truppe in der zweiten Jahreshälfte mit zunächst zwanzig uniformierten Kräften an den Start gehen. Für angemessen hält der SPD-Unterbezirksvorstand allerdings 100 Personen.

Auf dem Parteitag werden auch wichtige Weichen für die Aufstellung der SPD-Bürgerschaftskandidaten gestellt. Die Delegierten wählen die sogenannte Mandatskommission. Dieses Gremium erarbeitet einen Vorschlag für die Platzierung der von den Ortsvereinen nominierten Bewerber auf der Liste. Zuletzt hatte Ex-Innensenator Peter Sakuth den Vorsitz dieses Gremiums inne – und damit eine Schlüsselposition beim Ausbalancieren der zahlreichen Ansprüche auf einen möglichst günstigen Listenplatz.