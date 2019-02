Zwölf Stunden live: Andreas Desczka für die Feuerwehr Bremen. (Christina Kuhaupt)

Für Andreas Desczka ist dieser Montag anders als sonst. Denn an diesem Tag geht es für den stellvertretenden Leitstellenleiter und Pressesprecher der Bremer Feuerwehr mal nur um Twitter. Zwei Bildschirme sind vor ihm aufgebaut: Einer zeigt die Twitter-Seite der Feuerwehr Bremen, der andere eine Liste von Tweets anderer Feuerwehren. Im Minutentakt zwitschert Desczka über Einsätze und die Arbeit der Feuerwehr.

Mehr als 40 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland haben am Montag von 8 bis 20 Uhr unter dem Hashtag #112live aus ihrem Alltag berichtet. Anlass war der europaweite Notruftag, der jedes Jahr am 11. Februar veranstaltet wird. Das Datum entspricht der Notrufnummer 112.

Hinter Desczka stehen zwei weitere Bildschirme: Darüber hat er die aktuellen Einsätze im Blick. Seine Kollegen nehmen wenige Meter weiter die Notrufe entgegen. An Tischen sitzen sie im ganzen Raum verteilt und halten Desczka per Zuruf auf dem Laufenden. „Heute haben wir vergleichsweise viele Katzen auf Bäumen“, sagt einer. „Leider kein Klischee“, erklärt Desczka. Etwa 30 Minuten später setzt er einen Tweet ab: „Die Kollegen der Feuerwache 6 haben soeben eine Katze in 10 m Höhe aus einem Baum gerettet. Die Katze war in einer Astgabel eingeklemmt.“

Normalerweise nur Informationen über größere Einsätze

Normalerweise werden über den Account der Feuerwehr Bremen lediglich Informationen über größere Einsätze geteilt, die sowieso über die Presse an die Öffentlichkeit gegeben werden. „Twitter machen wir dann so nebenbei mit“, sagt Desczka. Heute gehe es aber vor allem darum, den Menschen die Arbeit der Feuerwehr näher zu bringen. Dazu gehört auch die Information über vergleichsweise kleine Einsätze. Die Idee dazu sei bei einem Netzwerktreffen der Pressesprecher der deutschen Berufsfeuerwehren entstanden. Am Nachmittag gebe es zudem ein paar Tweets zum Thema Ausbildung bei der Feuerwehr. Nachwuchs sei immer ein Thema, sagt Desczka.

Der Twitteraccount der Feuerwehr Bremen besteht seit Sommer 2017. Desczka selbst hat ihn kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg gegründet. Dort erfuhr er, welche Wirkung Twitter haben kann. „Teilweise konnten wir den Weg für die Einsatzkräfte buchstäblich frei twittern“, sagt er.

Schon vor einer Woche hatte Desczka angefangen, das sogenannte Twitter-Gewitter anzukündigen. Seitdem hat sich die Followerzahl des Twitteraccounts der Feuerwehr Bremen von 500 auf mehr als 1200 mehr als verdoppelt. Ob der Account zukünftig nun häufiger genutzt wird, sei aber noch nicht entschieden, sagt Desczka.