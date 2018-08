Ein zwölfjähriges Mädchen hat sich in einem Brief bei der Polizei Bremen bedankt. Die Beamten kommentieren die Zeilen auf Facebook mit den Worten "schöner kann der Start in die neue Woche kaum beginnen" und "da geht wirklich jedem Schutzmann das Herz auf".

"Liebes Polizei Team, mein Name ist Emily und ich bin 12 Jahre", lässt das Mädchen die Beamten in dem kleinen handgeschriebenen Brief wissen, der die Polizei am Montagmorgen erreichte. Sie wolle sich "herzlich bedanken, "dass es euch hier in Bremen gibt", um "Tag für Tag, Nacht für Nacht immer wieder uns Einwohner zu retten und zu helfen", schreibt Emily weiter.

Das Social-Media Team der Polizei Bremen sagt via Facebook im Gegenzug "danke Emily" und "gern geschehen".