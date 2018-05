Das Offshore-Projekt Butendiek vor der Insel Sylt. (Stevie Schulze)

Bremen. Fortschritte beim Aufbau der Nordsee-Windparks: Gestern haben der Energiekonzern Vattenfall und die Stadtwerke München mit dem Bau des Windparks Dan Tysk begonnen. Währenddessen konnte der Bremer Projektentwickler WPD die Finanzierung für den Windpark Butendiek abschließen. An dem 1,4-Milliarden-Euro-Projekt ist auch die Bremer Landesbank beteiligt. Für das Institut ist es das erste Engagement bei einem Offshore-Windpark.

Gleich zwei Meldungen dokumentieren die Fortschritte beim Aufbau der Offshore-Windenergie vor der deutschen Küste. Während der Energiekonzern Vattenfall und die Stadtwerke München gestern den Baubeginn für den Windpark Dan Tysk feierten, konnte der Bremer Projektentwickler WPD vermelden: Die 1,4 Milliarden Euro schwere Finanzierung für das Projekt Butendiek steht. Auch die Bremer Landesbank beteiligt sich daran. Die Windparks sollen in den kommenden zwei Jahren in der Nordsee westlich von Sylt entstehen. Beide sind mit einer Leistung von jeweils 288 Megawatt geplant – sie liefern Strom für bis zu 740000 Haushalte.

Für die Bremer WPD ist die Finanzierungsvereinbarung für den Windpark Butendiek ein Meilenstein. Erstmals übernehme das Unternehmen neben dem Projektmanagement auch die Geschäftsführung in der späteren Betriebsphase und investiert als Gesellschafter. Butendiek sei eines der "attraktivsten Offshore-Windprojekte" in der deutschen Nordsee, sagt WPD-Offshore-Geschäftsführer Achim Berge.

Den Großteil der Finanzierung, 937 Millionen Euro, stemmt ein Konsortium, angeführt von der Bremer Landesbank, der Förderbank KfW Ipex und der Uni-Credit. Mit der Beteiligung am Windpark Butendiek wagt die Landesbank erstmals den Schritt in die Offshore-Windenergie. Bislang hatte sich das Institut auf Windparks an Land konzentriert. Rund 2000 Anlagen sind bislang mit Bremer Unterstützung aufgebaut worden – auch in Kooperation mit der WPD. "Wir haben die Erfahrung, solche großen Finanzierungen mit mehreren beteiligten Banken aufzustellen", sagt Landesbank-Sprecherin Ina Malinowski. So hat sich die Bank den Rang eines der bedeutendsten Projektfinanzierer erarbeitet. "Dieses Know-how in ein Offshore-Projekt einzubringen, hat uns gereizt", sagt Vertriebsvorstand Guido Braune. Welche Summen die einzelnen Banken zur Verfügung stellen, wurde nicht bekannt.

Mit dem Aufbau der 80 Windräder hat die Bremer WPD Siemens beauftragt. Die Anlagen sollen noch in diesem Jahr in Dänemark produziert und ab 2014 32 Kilometer westlich von Sylt installiert werden. Schon im Jahr 2015 soll der Windpark ans Netz gehen und bis zu 288 Megawatt Strom liefern. Inklusive eines zehnjährigen Wartungsvertrags hat der Auftrag einen Wert von rund 700 Millionen Euro. Damit rüstet der Konzern bereits den achten Windpark vor der deutschen Küste aus.

Ursprünglich war der Bau des Windparks Butendiek spätestens für das Jahr 2005 vorgesehen – doch aus den ambitionierten Plänen wurde nichts. Um die Jahrtausendwende wurde das Projekt noch als Bürger-Windpark geplant. Mehrere Tausend Menschen, vor allem aus Schleswig-Holstein, beteiligten sich mit privatem Kapital. Die Baugenehmigung folgte 2002 als eine der ersten für deutsche Offshore-Windparks. Doch die Baukosten von geplanten 400 Millionen Euro schossen in die Höhe und es gab technische Probleme. Heute beträgt die Investitionssumme insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Das Projekt wurde an die WPD verkauft. Erst den Bremern gelang es, die Finanzierung aufzustellen und das Projekt zur Baureife zu bringen.

Durchbruch nicht geschafft

Ronny Meyer, Geschäftsführer der Bremerhavener Windenergieagentur WAB, begrüßt den Finanzierungsabschluss für den Windpark Butendiek. "Offshore-Windenergie ist nicht nur das Geschäft von großen Stromkonzernen, sondern auch von privaten Projektentwicklern wie der WPD und Stadtwerken", sagt er. Doch der große Durchbruch der Offshore-Windenergie, den die Branche seit Langem herbeisehnt, sei damit noch längst nicht geschafft.

Nachdem sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte wegen ungeklärter Haftungsfragen und fehlender Anschlüsse ans Stromnetz erheblich verzögerten, gebe es jetzt abermals Probleme. Diesmal nicht aus Richtung der Wirtschaft, sondern politische, sagt Meyer: Umweltminister Peter Altmaier (CDU) hat vergangene Woche die Debatte über die Ökostrom-Förderung neu eröffnet. Die Subventionen sollen nach den Plänen des Bundesministers begrenzt und auch rückwirkend gekürzt werden können. Meyer spricht von einer "bedrohlichen Situation" und einer "Katastrophe für Investoren". Wer gebe schon Geld für ein Projekt, wenn der Staat nachträglich die Bedingungen verschlechtere, klagt er.

Meyer wertet die neuerlichen Pläne Altmaiers, aber auch Aussagen anderer Parteien zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, als reine Wahlkampfrhetorik vor der Bundestagswahl im Herbst. "Die Debatte lenkt von den eigentlichen Fragestellungen der Energiewende ab", urteilt er. Über den weiteren Netzausbau und Konzepte für einen neuen Strommarkt, der die Besonderheiten der erneuerbaren Energien berücksichtige, werde gar nicht mehr gesprochen. Dies könne die Branche erneut lähmen, mindestens bis zur Wahl im September.

Neben dem gestern erfolgten Baustart für den Windpark Dan Tysk rechnet die Branche in diesem Jahr mit drei weiteren neuen Projekten vor der deutschen Küste. Es handelt sich um die Projekte Amrumbank West und Borkum Riffgrund I in der Nordsee, sowie Baltic II in der Ostsee. Wie sich die Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird, ist laut Ronny Meyer schwer abzusehen. Die weitere politische Diskussion habe einen maßgeblichen Einfluss auf die milliardenschweren Investitionen in der Nordsee. Zuletzt hatten bereits Konzerne wie RWE und EnBW einige ihrer Projekte um Jahre verschoben oder ganz auf Eis gelegt.