(Photographer: Hero Lang)

Der geplante Stellenabbau bei der Adwen GmbH in Bremerhaven fällt geringer aus, als es die Geschäftsleitung geplant hatte: Beim ehemaligen Offshore-Windanlagenhersteller, der seit fast zwei Jahren zum Energieunternehmen und Weltmarktführer Siemens-Gamesa Renewable Energy (SGRE) gehört, werden 166 der verbliebenen 377 Stellen abgebaut, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Juni hatte die Geschäftsleitung noch von 260 Arbeitsplätzen gesprochen, hatte aber auch angekündigt, mit dem Betriebsrat in Verhandlungen treten zu wollen. Welche Mitarbeiter aus welchen Abteilungen vom Stellenabbau betroffen sind, darüber werden sie an diesem Dienstag in einer Betriebsversammlung informiert.