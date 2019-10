Ob zum sonntäglichen Besuch im Bürgerpark oder während des Freimarktbummels: Die Grünflächen zwischen den Bäumen am Torfkanal in Findorff haben Autofahrer bisher regelmäßig als Parkplätze zweckentfremdet. Doch damit dürfte nun Schluss sein. Denn die Stadt hat reagiert und gut 350 Poller aus Metall entlang der Findorffallee aufstellen lassen. „Das Wildparken ist ein ganzjähriges Problem“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Verkehrsressorts. Um dieses zu lösen, seien nun die Poller notwendig geworden.

Doch der Umbau soll noch einen weiteren Effekt haben: den Umweltschutz. Laut Tittmann seien durch parkende Autos in der Vergangenheit immer wieder auch die Wurzeln der Eichen am Kanalufer beschädigt worden. Das könne durch die Pfähle in Zukunft verhindert werden. Ganz billig ist der Umbau allerdings nicht: 20 000 Euro hat das Einlassen der Poller die Stadt gekostet.