Hier in der Gartenstadt Werdersee sollen bis zum Jahresende die ersten von 31 Wohnungen bezugsfertig sein. Insgesamt sollen hier in den kommenden Jahren 230 Wohnungen entstehen. (Gewoba)

Das Bremer Wohnungsunternehmen Gewoba hat mit 500 Mietern eine Stundung oder eine Ratenzahlung der Miete vereinbart. Das hat der Vorstandsvorsitzende Peter Stubbe am Mittwoch bei der Präsentation der Geschäftszahlen mitgeteilt. Demnach habe es bis jetzt 2500 Mahnungen an säumige Mieter gegeben. Davon haben die Gewoba-Mitarbeiter mit 250 Mietern eine Stundung vereinbart und mit 250 Mietern eine Ratenzahlung. „Ratenzahlungen erachten wir eigentlich als die bessere Lösung und fragen zuerst, was die Mieter denn zahlen können“, sagte Stubbe. Die Mieter leisteten dabei weiterhin eine monatliche Summe, während bei der Stundung am Ende „ein großer Batzen auf einmal“ zu zahlen sei.

Gewoba-Vorstandsmitglied Manfred Sydow verwies dabei auf die Bundesregierung, die bei Mietausfällen infolge der Corona-Pandemie eine Friedenspflicht bis zum 30. Juni 2020 vorgesehen hat. Sydow sagte dazu: „Diese Friedenspflicht verlängern wir von uns aus bis zum 31. August, weil wir uns hier unserer sozialen Verantwortung bewusst sind.“ Bei 42.016 Wohnungen, über die die Gewoba verfügt, halte sich die Zahl mit 500 klammen Mietern aber in Grenzen. Sollte es weitere Mieter geben, die in ähnlichen Problemen steckten, mögen sie sich laut Gewoba-Vorstand an den Kundenservice wenden, um eine Lösung zu finden. Bei einem ersten Aufruf hätten sich aktiv lediglich 80 Mieter gemeldet. Dafür zeigte Vorstandschef Stubbe Verständnis: „Es kostet bestimmt so manchen Überwindung, sich deshalb bei uns zu melden.“

453 neue Wohnungen im vergangenen Jahr

Im abgelaufenen Jahr konnte Bremens öffentliche Wohnungsgesellschaft 453 neue Wohnungen fertigstellen sowie drei Kitas mit 210 Plätzen. Bei den Neubauten zielt die Gewoba auf die Innenlagen in der Stadt: Bis zum Jahresende sollen die ersten von 31 preisgebundenen Wohnungen im Neubaugebiet am Werdersee bezugsfertig sein. Dort soll in diesem Jahr auch der Bau von zwei weiteren Objekten mit 75 preisgebundenen Wohnungen starten. Mit dabei ist auch eine Fläche für den Einzelhandel. Insgesamt will die Gewoba in der Gartenstadt Werdersee in den kommenden Jahren rund 230 überwiegend preisgebundene Wohnungen errichten lassen.

Bei den Neubauten setzt die Gewoba vor allem auf Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen sowie auf Wohnungen mit fünf und sechs Zimmern für kinderreiche Familien. Beim Blick auf den Bremer Wohnungsmarkt sieht der Gewoba-Vorstand hier den dringendsten Bedarf. Entsprechend sollen bis Frühjahr 2021 in Osterholz-Tenever an der Otto-Brenner-Allee 70 preisgebundene Wohnungen für kinderreiche Familien, Singles und Senioren fertig werden. Ebenso baut die Gewoba in der Neustadt 52 kleinere Single- und Paarwohnungen am Hohentorsplatz.

Kaltmieten bis zu 11,50 Euro pro Quadratmeter

Beim Bundeswehrhochhaus steckt die Gewoba noch in der Planung. Hier sollen auf 14 Etagen 126 Stadtappartements entstehen. Für Anfang 2021 ist hier der Start für den Umbau angedacht.

Bei den 32.247 Gewoba-Wohnungen im Bremer Stadtgebiet lag die Nettokaltmiete zum Ende des vergangenen Jahres im Durchschnitt bei 6,08 Euro pro Quadratmeter. Nimmt man die 8462 Wohnungen in Bremerhaven hinzu und auch die 1307 Wohnungen in Oldenburg, kommt die Gewoba im Durchschnitt auf eine Nettokaltmiete von 6,38 Euro pro Quadratmeter. „Damit liegen wir deutlich unter den Angebotsmieten der großen Immobilienportale“, stellten die Gewoba-Vorstände Stubbe und Sydow fest. Die Preisspanne bei der Nettokaltmiete liegt zwischen vier Euro und 11,50 pro Quadratmeter. Letztere Miete muss beispielsweise für die Gewoba-Wohnungen in der Überseestadt gezahlt werden.

Zum Bestand gehören seit Januar auch die sanierungsbedürftigen 224 Wohnungen in Lüssum in Bremen-Nord, die die Gewoba dem Wohnungskonzern Vonovia abgekauft hatte. Hier schätzt die Gewoba, in den kommenden Jahren zwischen acht und zehn Millionen Euro zu investieren. Damit sollen die Wohneinheiten auch für potenzielle Neumieter attraktiver werden.

Vom Gewoba-Gewinn erhält Bremen 11,8 Millionen Euro

Bei den Geschäftszahlen konnte die Wohnungsgesellschaft an das Vorjahr anschließen. Sie erwirtschaftete einen Gewinn in Höhe von 29,5 Millionen Euro gegenüber 29,1 Millionen Euro im Vorjahr. 13,7 Millionen Euro davon wandern in die Rücklagen, knapp 15,8 Millionen Euro gehen als Dividende an die Anteilseigner. Entsprechend bekommt die Stadt Bremen, die 75,1 Prozent der Anteile hält, mehr als 11,8 Millionen Euro, die Sparkasse Bremen mit ihren 21,7 Prozent der Anteile mehr als 3,4 Millionen Euro sowie die Elbe-Weser-Sparkasse mit 3,2 Prozent mehr als 500.000 Euro. Allerdings konnten sich die Gewoba-Besitzer im Vorjahr noch über 22 Millionen Euro freuen. Jedoch will das Unternehmen mit den Einzahlungen in die Rücklagen die Bautätigkeiten für die kommenden Jahre sichern.