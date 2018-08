Ein Blumenstrauß für Melanie Barthold. Sie war die 5000. Kundin, die das Weiterbildungsangebot der Bremer Arbeitsagentur genutzt hat. Glückwünsche gibt es dazu von Berater Thomas Peuker (von links), Bremens Arbeitssenator Martin Günthner (SPD) sowie Arbeitsagentur-Chef-Joachim Ossmann.

Bremen. Seit Frühjahr 2015 bietet die Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven als Pilotprojekt kostenlose Beratungen zur Weiterbildung an. Am Freitag gab es nun schon die 5000. Beratung. Melanie Barthold, die dieses Angebot dankend angenommen hat, konnte sich über einen Blumenstrauß freuen mit Glückwünschen vom Weiterbildungsberater Thomas Peuker, vom Arbeitsagentur-Chef Joachim Ossmann sowie von Bremens Arbeitssenator Martin Günthner (SPD).

Das Angebot richtet sich an alle, die vor einer beruflichen Entscheidung stehen. Das kann eine Weiterbildung sein, eine Aufstiegsfortbildung oder ein kompletter Berufswechsel. Die Beratung soll Menschen dabei unterstützen. Dafür stehen in Bremen zwei Berater zur Verfügung und ein Berater für Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. Berater Thomas Peuker sagt: "Zu uns kommen Menschen, die im Job unzufrieden sind und Veränderung wünschen. Das kann am Chef liegen, an Kollegen, am Gehalt oder auch am langen Arbeitsweg. Ebenso sind es Menschen, die einen Familienangehörigen gepflegt oder selbst gesundheitliche Probleme haben." Manchmal reiche es in den Beratungen auch, den Menschen Mut zuzusprechen, weil sie sich nicht trauen, etwas Neues anzugehen. Peuker informiert dabei auch über Finanzierungsmöglichkeiten wie den Weiterbildungsscheck.

Melanie Barthold ist Unternehmensberaterin und Mutter geworden. Ihr Sohn ist eineinhalb Jahre alt, aber in ihrem Job sei es mit kleinem Kind schwierig. Daher ging die Diplom-Betriebswirtin zur Beratung, auf die sie eine Freundin aufmerksam gemacht hatte. Die 37-Jährige sagt: "Ich rede gerade mit meinem derzeitigen Arbeitgeber, wie es weitergehen kann. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das auch klappt. Deshalb informiere ich mich über Alternativen." Bis sie die konkret hat, braucht es noch Zeit. So sieht es auch Peuker: "Das ist ein Prozess, der nicht mal eben von heute auf morgen geht."

Arbeitssenator Martin Günthner sagt zu diesem Angebot: "Das ist der Schlüssel zur Zukunft. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Arbeitsmarkt wandelt, nimmt zu. Wir müssen nicht nur über lebenslanges Lernen reden, sondern es auch unterstützen mit einer lebensbegleitenden Beratung." Dazu sei das Gespräch mit einem neutralen Berater sehr wertvoll.

Arbeitsagentur-Chef Ossmann sagt: "Das Modellprojekt "Weiterbildungsberatung" ist für uns ein ganz wichtiger Schritt, um uns für die Zukunft aufzustellen." Denn Menschen, die im Beruf stehen, zu beraten, ist laut Ossmann die beste Prävention gegen Arbeitslosigkeit. Nur ein Drittel der Fragenden seien ohne Job. Ossmann hofft, dass diese Beratung bald bundesweit eingeführt wird. Termine zur Weiterbildungsberatung gibt es in Bremen, Bremerhaven, im Landkreis Osterholz, Oldenburg und Wilhelmshaven unter der kostenlosen Nummer 0800-4555500.