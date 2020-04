Seit Februar ein Team: Andre Nogat und Stefan Burghardt. (Christina Kuhaupt)

Die Commerzbank Bremen verzeichnet deutlich mehr Nachfrage nach digitalen Angeboten. „Wir sehen einen extremen Anstieg durch die Corona-Pandemie“, sagte Andre Nogat, neuer Leiter der Niederlassung und für Privat- und Unternehmerkunden zuständig, bei der Vorstellung der Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr. Selbst Kunden, für die es vorher nicht infrage gekommen sei, stiegen nun auf das Onlinebanking um.

Die Strategie des Konzerns sieht vor, dass alle Angebote der Commerzbank bis Ende 2023 über eine App abgeschlossen werden können. In diesem Jahr sollen bereits Wertpapiergeschäfte über das Smartphone möglich sein. Jedoch, sagte Nogat, wolle man dennoch weiter in der Fläche vertreten sein. Perspektivisch soll die Commerzbank bundesweit 800 Filialen haben. Ob es bei diesem Plan bleibt? Am Donnerstag berichtete das „Manager Magazin“, die Commerzbank arbeite an einer drastischen Verkleinerung des Filialnetzes: auf 400 bis 500 Standorte.

Dagmar Baier, Sprecherin der Bank, teilte auf Anfrage mit, Spekulationen kommentiere man nicht. Dennoch: „Unsere strategische Ausrichtung ist absolut richtig.“ Corona bringe zwar einen Digitalisierungsschub, aber gerade jetzt zeige sich, wie wichtig persönliche Kundenbeziehungen seien. Die Pläne für Bremen und die Region sehen nun aber vor, dass Filialen zusammengelegt werden, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Um welche Standorte es geht, wollte Nogat nicht konkret benennen und verwies auf noch laufende Gespräche.

Zur Niederlassung in Bremen gehören 20 Filialen. An Privat- und Unternehmerkunden wuchs die Commerzbank hier stärker als im Vorjahr: 2019 konnte sie 5000 Neukunden gewinnen. Vor allem das kostenlose Girokonto ist laut Nogat Treiber gewesen und die Erhöhung der Gebühren anderer Banken. Die Wechselbereitschaft der Kunden sei hoch – gerade bei den Jüngeren unter 35 Jahren.

Mehr als 300 Anfragen für Kredite

Im Verantwortungsbereich von Stefan Burghardt für Firmenkunden in Bremen, Oldenburg und Bremerhaven konnte die Bank 145 Neukunden gewinnen. „Das ist ein wirklich erfreuliches Ergebnis“, kommentierte der Niederlassungsleiter. Burghardt betreut Unternehmen mit einem Umsatz ab 15 bis rund 500 Millionen Euro. Insgesamt 74 Anfragen auf staatliche Kredithilfe in Höhe von 180 Millionen Euro gab es in seinem Bereich bisher. Burghardt lobte, die Leistung des Bundes, der Länder und Bremens in der Krise sei dabei „beeindruckend“.

Die kleineren Firmen, für die Nogat zuständig ist, stellten 250 Anfragen auf Kredite mit einem Volumen von 25 Millionen Euro. Oft ginge es um gesunde Unternehmen, die aus Vorsicht Liquiditätspolster aufbauten. „Wir sehen ein sehr solides Unternehmerkundenfeld in Bremen und umzu.“ Wer schon zuvor Schwierigkeiten hatte, den werde eine Insolvenz nun aber schneller ereilen.

Die Betroffenheit konzentriere sich vor allem auf Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, ergänzte Burghardt: „Dort rechnen wir mit einer starken Insolvenzgefahr in den nächsten Wochen.“ Die Commerzbank habe hier nur wenige Kunden. Dagegen erwarte man für die mittleren und großen Kunden mit hohem Exportfokus eine zweite Welle der Betroffenheit: Die Auswirkungen auf den Außenhandel seien abzuwarten. Derzeit profitiere die in Bremen starke Lebensmittelbranche: „Das ist eher boomend.“

125 Jahre in Bremen

In diesem Jahr feierte die Commerzbank ihren 150. Geburtstag. In Bremen ist sie genau 125 Jahre vertreten. „Wir sind es als Konzern gewohnt, mit Krisen umzugehen“, sagte Burghardt mit Blick auf die Geschichte. Die Bank sei heute gut aufgestellt und gerate selbst im schlimmsten Szenario wegen Corona nicht in eine bedrohliche Situation.

Zur Sache

Viele Kreditausfälle befürchtet

Die privaten Banken in Deutschland stellen sich wegen der Corona-Krise auf eine Welle von Kreditausfällen ein. „Wir müssen damit rechnen, dass wir eine der tiefsten Rezessionen der Nachkriegsgeschichte bekommen. Das wird entsprechende Ausfälle geben“, sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke in seiner neuen Rolle als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken am Donnerstag in einer Telefonschalte.

„Künftige Wertminderungen ausstehender Kredite sind unausweichlich und werden sich trotz der hohen staatlichen Haftungsübernahme und der Unterstützungsprogramme auch in den Bilanzen der Banken wiederfinden.“ Daher sei es wichtig, dass Geldhäuser auch in der aktuellen Notlage „jeden einzelnen Kreditantrag sorgfältig und in festgelegten Prozessen prüfen“, sagte Zielke. „Wir vergeben jeden Kredit, den wir vergeben können. Wir müssen aber auch Kundenwünsche ablehnen, wenn die regulatorischen Vorgaben uns keinen Spielraum lassen.“