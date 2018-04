Dexia Bank (dpa)

Bremen. Die belgisch-französische Bank Dexia steht vor dem Aus, Ratingagenturen stufen die Bonität von mehr als zwanzig britischen und portugiesischen Banken herab und unter den Banken selbst steigt das Misstrauen auf Werte wie kurz nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 - in der Welt geht die Angst vor Lehman II um.

Die Europäische Zentralbank EZB, der Internationale Währungsfonds IWF und die EU haben deshalb massive Notfallpläne und milliardenschwere Kapitalhilfen angekündigt, um Banken für den Fall einer neuen Krise zu schützen.

Dass eine krisenhafte Situation in der Finanzbranche vorherrscht, daran lässt kein Experte einen Zweifel. Selbst der deutsche Bankenverband gibt zu, dass es eine neue Vertrauenskrise gibt. "Die Leute sind verunsichert, die Akteure am Markt sind verunsichert", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer. Der Grund dafür sei die Verunsicherung über die Auswirkungen der Schuldenkrise und darüber, wer welche kritischen Anleihen besitze.

Es gibt eine Kennzahl, die den Grad des Vertrauensverlusts unter den Banken angibt. Sie nennt sich "deposit facility", also die Summe, die von Banken bei der EZB hinterlegt wird. Für einen recht niedrigen Zinssatz von derzeit 1,846 Prozent. Würden sich die Banken das Geld untereinander ausleihen, bekämen sie deutlich mehr. Am 6. Oktober betrug die hinterlegte Summe 229 Milliarden Euro. Vor einem Monat waren es noch knapp 150 Milliarden Euro. Damit ist das Misstrauen im sogenannten Interbanken-Markt so hoch wie zu der Zeit Anfang Januar 2009, als die Finanzkrise richtig losgegangen war. Damals waren bei der EZB 281 Milliarden Euro geparkt - ansteigend bis zu 350 Milliarden Euro zum Höhepunkt der Krise Mitte 2009.

"Die Banken sind ein echtes Problem geworden", sagt dazu ein hochrangiger Beamter der EZB. "Der Interbankenmarkt funktioniert nicht mehr gut. Die Institute haben zudem massive Probleme bei der Kreditaufnahme und durch den starken Marktdruck ist ihre Kapitalausstattung ausgedünnt." Dass nun auch noch die Staatsanleihen in Misskredit geraten sind, bewertet der EZB-Obere als riesiges weiteres Problem. "Sind Anleihen einmal unsicher gemacht, bekommt man das kaum noch eingefangen", sagt er. "Die Geister, die man rief, wird man nun nicht mehr los."

Als erstes gespürt hat das die belgisch-französische Bank Dexia. Sie hat wegen hoher Verpflichtungen in Staatsanleihen Liquiditätsprobleme und soll nun zerschlagen werden. Der Dexia wurde auch der Vertrauensverlust der Banken untereinander zum Verhängnis. Denn weil keine Bank von der anderen genau weiß, mit wie viel Geld sie in Schuldenstaaten engagiert ist, will keine ein zu hohes Risiko eingehen. Das Muster gleicht bedrohlich der Situation 2007/2008. Damals liehen sich die Banken kein Geld mehr, weil keine wusste, wie stark die jeweils anderen Banken in den Handel mit den Subprime-Papieren verstrickt waren.

Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank, sieht dennoch keinen Anlass zur Sorge vor einem zweiten Lehman-Szenario. "Europa bereitet sich auf den schlimmsten Fall vor", sagt er. "Das ist der Unterschied zu damals. 2007/2008 war die Politik Getriebener der Finanzmärkte. Diesmal sorgt sie vor, um die Institute im Ernstfall kontrolliert zu begleiten." Die Spekulanten hätten deshalb diesmal wenig Handhabe. Im Krisenfall, rechnet der Analyst vor, würde das europäische Bankensystem bis zu 200 Milliarden Euro benötigen, um stabil zu bleiben.

Neben den europäischen Regierungen hat vergangene Woche auch die EZB angekündigt, mit zwei sogenannten Jahrestendern - 12- und 13-Monats-Kredite zu sehr niedrigen Zinsen - ab November und Dezember den Banken unbegrenzte Liquidität zur Verfügung zu stellen. Sie sollen die Planungssicherheit von Geschäftsbanken erhöhen. Die Notenbank will damit das Liquiditätsproblem der Banken beheben.

Auf die Realwirtschaft wird all das deshalb nach Ansicht von Hellmeyer keine Auswirkung haben. "Die Liquidität wird nicht gefährdet. Das ist ein gutes Zeichen", sagt er. "Zudem ist die Wirtschaft robust aufgestellt. Die Firmen haben Aufträge bis weit ins Jahr 2012. Und hinter all den Notfallplänen für die Finanzmärkte stehen neben den wichtigen Institutionen wie EZB und IWF auch Länder wie China."

Auch der EZB-Beamte ist grundsätzlich positiv gestimmt. Er fordert allerdings von der Politik den Worten Taten folgen zu lassen. "Die Unsicherheit kann nur behoben werden, wenn in den Euro-Krisenländern die vereinbarten Programme konsequent umgesetzt werden." Und die Märkte müssten reguliert werden. "Die Theorie über die Effizienz der Finanzmärkte ist der größte Quatsch aller Zeiten", sagte er.