Der Auftragseingang von Europas größtem Elektrokonzern fiel im abgelaufenen Quartal um 23 Prozent. Dank eines noch dicken Auftragspolsters steigerte Siemens seinen Umsatz zwar um zehn Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Aber der Gewinn lag mit 850 Millionen Euro deutlich unter den Erwartungen.

Vor allem in Europa, aber auch in China und anderen Schwellenländern würden weniger Kraftwerke und Industrieausrüstungen bestellt, sagte Löscher und warnte: "Angesichts des verschlechterten Umfelds ist es schwieriger geworden, unsere Prognose für das Geschäftsjahr zu erreichen." Erst im April hatte er das Gewinnziel von 6,0 auf 5,2 Milliarden Euro gesenkt.

Ausgerechnet in den beiden wichtigsten Geschäftsfeldern Energie und Industrie läuft es bei Siemens schlechter. "Wir spüren eine zunehmende Investitionszurückhaltung bei unseren Kunden und einen stärkeren konjunkturellen Gegenwind" sagte Löscher.

Der Plan für einen Osram-Börsengang in diesem Jahr wurde abgeblasen – wie schon beim ersten Anlauf 2011 seien die Finanzmärkte zu schwach, erklärte Löscher. Stattdessen will er die Osram-Aktien im nächsten Frühjahr an die Siemens-Aktionäre ausgeben, die sie dann selbst nach Belieben an der Börse weiterverkaufen könnten.