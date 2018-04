Jedes Unternehmen kann sein eigenes Protokoll verwenden, eine gesetzliche Mustervorlage gibt es nicht. So fallen die Protokolle teils sehr unterschiedlich aus. Die Bankenaufsicht – kurz Bafin – belegte einige Anbieter mit einem Bußgeld, da sie die gesetzlichen Vorgaben bisher nicht so ernst nahmen. Auch viele Verbraucher zeigen sich gegenüber der Verbraucherzentrale Bremen überrascht, welche Bedeutung den Beratungsprotokollen eigentlich zukommt.

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: "Auf diese Weise wird für alle Beteiligten Klarheit über den Inhalt des Beratungsgespräches geschaffen und der Anleger hat im Fall der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Falschberatung die erforderlichen Beweismittel zur Verfügung." Der Anleger soll also vor Falschberatung geschützt werden, indem sein persönliches Anliegen, seine Situation, finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Ziele und Risikobereitschaft sowie die Empfehlung und Begründung des Beraters schriftlich festgehalten werden. Der Anlageberater muss das Protokoll anschließend unterschreiben.

Eine stichprobenartige Untersuchung der Verbraucherzentralen zeigte, dass viele Protokollvordrucke immer noch nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Auch Bremer Bankkunden müssen damit rechnen, dass das Protokoll gegen sie verwendet werden kann. Viele Banken fordern nämlich die Unterschrift des Kunden unter das Protokoll. Damit räumen sich die Anbieter quasi eine Haftungsfreizeichnung ein. Denn das Protokoll wird allein vom Berater ausgefüllt. Der Kunde hat in der Regel keine Möglichkeit, selbst seine Risikobereitschaft und sein Anliegen ins Protokoll zu schreiben.

In dem Protokoll einer Bremer Filiale stand unter besondere Hinweise vom Berater maschinenschriftlich hinzugefügt: "Kunde ist über Risiken informiert worden". Die Bank verlangte hierunter die Unterschrift des Kunden. So wird das Protokoll aber später Beweismittel der Bank und nicht wie vom Gesetzgeber gedacht ein Beweismittel des Kunden. Hinzu kommt, dass nach Ansicht der Bafin die Aushändigung des Protokolls nicht von der Unterschrift des Kunden abhängig gemacht werden darf. Daher der dringliche Appell an alle Verbraucher, bei Anlageberatungen nie ein Beratungsprotokoll zu unterschreiben, sondern es in Ruhe inhaltlich zu prüfen.

Wurde im Protokoll zum Beispiel "ertragsorientiert" dokumentiert, obwohl der Kunde im Gespräch angab, eine sichere Anlage vorzuziehen, dann sollte die fehlerhafte Angabe unverzüglich korrigiert werden und die Empfehlung der Bank auf den Prüfstand. Die Verbraucherzentrale Bremen hilft bei der Bewertung, ob das Protokoll den Anlagewünschen des Kunden entspricht.

