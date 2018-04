Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Daimler sorgt für Mitfahrgelegenheiten

Wk

Stuttgart. Daimler kauft sich in eine Plattform für die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten ein. Die Beteiligung an der Münchner carpooling.com GmbH erfolge im Rahmen einer Kapitalerhöhung, teilte der Konzern gestern mit. Der Autobauer garniert damit sein Carsharing-Geschäft mit einer weiteren Partnerschaft. Daimler war mit der Marke Car2Go 2008 in das Carsharing eingestiegen – ein mittlerweile auch für andere Autohersteller interessantes Geschäft. Mit Car2Gether wirbt der Konzern inzwischen auch dafür, dass Menschen gezielt Mitfahrmöglichkeiten anbieten – etwa über ihr internetfähiges Handy. Wer an einer Mitnahme interessiert ist, dem wird dann das bestehende Angebot zum gewünschten Ziel angezeigt.