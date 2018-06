Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dax dreht ins Plus

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt konnten gestern nach anfänglichen Verlusten eine Kehrtwende einlegen. Nach der Kursexplosion vom Donnerstag kam es am Morgen zunächst zu Gewinnmitnahmen, berichtet Susanne Lahmann vom Asset- und Portfoliomanagement der Bremer Landesbank. Die Hoffnung auf EZB-Stützungsaktionen zur Lösung der Eurokrise sorgte im weiteren Handelsverlauf jedoch für steigende Kurse. Händler verwiesen auf das Bekenntnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident François Hollande zur Verteidigung der Euro-Zone. Auf die Veröffentlichung der US-Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt reagierten die Kurse dagegen kaum. Der Dax schloss 1,62 Prozent im Plus bei 6689,40 Punkten. Auf Wochensicht legte der Leitindex damit um rund 0,9 Prozent zu.