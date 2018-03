Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dax sehr fest

Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zum Euro beflügelten gestern die Kurse an den europäischen Aktienbörsen. Der Dax holte seine anfänglichen Verluste auf und konnte in einer steilen Aufwärtsbewegung mehr als 250 Punkte zulegen, berichtet Susanne Lahmann vom Asset- und Portfoliomanagement der Bremer Landesbank. Draghi hatte den Euro als "unumkehrbar" bezeichnet und gesagt, die EZB werde alles erforderliche zum Schutz der Gemeinschaftswährung tun. Nachdem am Nachmittag auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA deutlich über den Erwartungen ausfielen, setzte sich der Kursanstieg fort. Der Dax gewann per Saldo 2,75 Prozent und beendete den Handel nahe seinem Tageshoch bei 6582,96 Zählern. Der Euro legte ebenfalls kräftig auf 1,23 US-Dollar zu.