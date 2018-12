Im zweiten Quartal vervierfachte sich der Konzernüberschuss nahezu von 121 Millionen auf 461 Millionen Euro, obwohl die auf drei Monate taxierte Verspätung der A350 dem Unternehmen eine Sonderbelastung von 124 Millionen Euro eingebrockt hatte. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 13,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit weitaus geringeren Steigerungen gerechnet.

Während die Erlöse im Rüstungsgeschäft wegen knapper Verteidigungsbudgets stagnierten, konnte die wichtigste Konzerntochter Airbus ebenso wie die Hubschraubersparte Eurocopter und die Raumfahrttochter Astrium ihren Umsatz prozentual zweistellig steigern. Beim Gewinn legten die drei Sparten noch deutlicher zu. Vor allem Airbus profitierte dabei von höheren Preisen für die ausgelieferten Maschinen.

Erstflug Mitte 2013

Als Grund für die weitere Verzögerung bei der A350 nannte der Konzern die Einführung einer neuen Bohrtechnik für die Tragflächen. Das erste flugfähige Exemplar soll ab Oktober zusammengebaut werden. Der Erstflug sei jetzt für Juni oder Juli 2013 geplant, sagte EADS-Chef Enders. Wichtig sei, dass die entwickelten Teile reif für die Serienproduktion seien, damit die Fertigung 2014 schnell hochgefahren werden könne.

Die Flügelprobleme der doppelstöckigen A380 bremsen derweil sowohl die Produktion als auch den Bestelleingang. Wegen Haarrissen in Befestigungsklammern im Inneren der Tragflächen müssen insgesamt weit mehr als 100 Maschinen zurück in die Airbus-Hallen. Erst ab 2014 will Airbus neue A380 ohne die anfälligen Teile ausliefern. 30 Exemplare der A380 sollen dieses Jahr fertig werden, im kommenden Jahr dürften es wegen der aufwendigen Reparaturen allerdings weniger werden, sagte Enders. Auch die anvisierten 30 Neubestellungen für dieses Jahr zog er angesichts der Flügelprobleme in Zweifel.

Die starke Nachfrage vor allem nach den Mittelstreckenfliegern der A320-Familie und der spritsparenden Neuauflage A320neo animierten den Vorstand dennoch zu höheren Zielen. Im laufenden Jahr sollen statt 570 nun 580 neue Verkehrsflieger die Werkshallen verlassen. Außerdem soll Airbus Aufträge für 600 bis 650 Maschinen einsammeln. Der Konzernumsatz soll im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf dann rund 54 Milliarden Euro steigen. Für den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Firmenwert-Abschreibungen, außerordentlichen Posten und Einmaleffekten hat EADS nun 2,7 Milliarden Euro statt gut 2,5 Milliarden im Auge. Nach sechs Monaten sind davon 1,4 Milliarden geschafft.