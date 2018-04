Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Bündnis 90/Die Grünen) schaut sich die neuen Kopfkissen für den zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge umgebauten Baumarkt in Bremen an. (dpa)

Wo sich früher Regale mit Schleifgeräten und eingepackten Duschkabinen aneinanderreihten, sollen noch diese Woche Flüchtlinge einziehen. In Oslebshausen wird ein Baumarkt zur Flüchtlingsunterkunft. Gipswände unterteilen die 5000 Quadratmeter große Halle. 88 Kabinen sind eingerichtet, noch spärlich möbliert mit Betten, Spinden, Tischen. Jedes der Zimmer misst 30 bis 35 Quadratmeter. Von oben fällt das kalte Licht der Leuchtstoffröhren herein. Eine Sirene schallt durch die Gänge und kurz danach eine Stimme vom Band: „Achtung! Wir schließen wegen einer Betriebsstörung.“ Die Durchsage richtet sich an Baumarktkunden, von denen längst keiner mehr kommt. „Der Elektriker klemmt das noch ab“, sagt Angelika Gabriel, Landesgeschäftsführerin der Malteser in Bremen. „Wir sind hier gerade etwas hemdsärmelig.“

Nachdem Bauamt und Feuerwehr das Gebäude freigegeben haben, betreuen seit Montag die Malteser die Unterkunft, mit acht hauptamtlichen und zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern. Dazu kommt jeden Tag etwa ein Dutzend Sicherheitsleute. An der Längsseite der Halle, wo früher die Baumarktverwaltung untergebracht war, stapeln sich Pakete mit Bettzeug, liegen aufgerissene Kartons herum. Mittendrin steht Ahmed Aref, Leiter der Flüchtlingsunterkünfte der Malteser in Bremen. „Wir sind hier nicht nur die Aufpasser, wir kümmern uns auch um die Fragen und Sorgen der Menschen“, sagt der gebürtige Ägypter. Er spricht arabisch, ein großer Vorteil im Umgang mit vielen Flüchtlingen. „Wenn die Menschen herkommen, haben sie lange Wege hinter sich und stehen unter Stress. Wir müssen uns erst mal darum kümmern, dass sie zur Ruhe kommen.“

Für bis zu 350 Flüchtlinge ist die Halle in Oslebshausen ausgelegt, geplant von der Sozialbehörde. Nach ihren Angaben wurden 3900 neue Plätze für Notunterkünfte und Übergangswohnheime in Auftrag gegeben, die im ersten Halbjahr 2016 fertig sein sollen. Bremen könnte auch ungenutzte Gebäude und Grundstücke ab 300 Quadratmetern zwangsbelegen, um Flüchtlinge unterzubringen – ein entsprechendes Gesetz hatte die Bürgerschaft 2015 verabschiedet. Davon sei noch kein Gebrauch gemacht worden, sagt ein Behördensprecher. In Oslebshausen gebe es einen regulären Mietvertrag, befristet auf drei Jahre.

Es ist der erste und vielleicht auch der letzte Baumarkt, der in Bremen als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Leer stehende Baumärkte seien zwar, wie auch andere Gewerbeimmobilien, grundsätzlich als Flüchtlingsunterkünfte denkbar, sagt ein Behördensprecher. Allerdings würden die meisten, die infrage kämen, derzeit anderweitig genutzt, zum Beispiel als Lager. Oder die Betreiber hätten langfristige Planungen. „Wenn es für leer stehende Gebäude schon Pläne gibt, diese längerfristig zu nutzen, ergibt es keinen Sinn, dort kurzfristig Flüchtlinge unterzubringen“, heißt es in der Sozialbehörde.

An der Hallendecke des ehemaligen Baumarkts arbeitet eine Lüftungsanlage hörbar auf Hochtouren. Die Flüchtlinge sollen hier ein provisorisches Zuhause finden, bis sie in Wohnungen oder Heime weiterziehen. Solange sie da sind, solle eine möglichst familiäre Atmosphäre herrschen, sagt Angelika Gabriel. Freizeitangebote wie Fußball auf dem ehemaligen Parkplatz und ein Frauencafé sind geplant. Die Nachbarschaft sei sehr engagiert, so Gabriel. Neben der evangelischen und der katholischen Kirche habe ein Sportverein Hilfe zugesagt. Auch die alevitische Gemeinde wolle sich engagieren.

Vor dem Gebäude stehen sieben Container mit sanitären Einrichtungen, jeweils fünf Waschbecken und sechs Toilettenkabinen. Ein Handwerker dichtet die Wandfugen mit Silikon ab. Noch diese Woche muss er fertig werden, denn dann sollen etwa 100 Flüchtlinge ankommen. Und dann muss es auch fließendes Wasser geben.

Für die Malteser ist der Ex-Markt in Oslebshausen die zweite Notunterkunft, die sie betreuen. In Hemelingen sind sie verantwortlich für eine Turnhalle mit 100 Flüchtlingen. „Die in der Hemelinger Einrichtung sind mittlerweile wie eine Familie“, sagt Ahmed Aref. Sie spielten Fußball und Tischtennis. Er kennt ihre Fragen. „Die wollen wissen, wie das mit den Behörden funktioniert, mit dem Alltag, der Kultur in Deutschland. Wir erklären oft auch Kleinigkeiten, zum Beispiel, warum wir in Deutschland den Müll trennen.“ Das Wichtigste sei eine feste Struktur, sagt Aref. Dabei helfen fünf Vertreter der Bundeswehr, die Erfahrungen aus Flüchtlingslagern im Kosovo haben. „Das Essen beginnt nicht um 13.15 oder 13.05 Uhr, sondern um Punkt eins“, erklärt Aref. „Für Flüchtlinge ist das eine Chance, zu verstehen, wie das hier in Deutschland läuft.“