Im sieben Kilometer langen Fahrwasser Busetief zwischen Norddeich und Norderney können sich die Fähren der Reederei Norden-Frisia nicht mehr überall begegnen. (Hero Lang)

Norddeich. Eigentlich liegen Norddeich und Norderney gut vier Kilometer voneinander entfernt. Doch die Fähren der Reederei Norden-Frisia müssen für eine Überfahrt sieben Kilometer durch das schmale Fahrwasser Busetief zurücklegen – und das ist zunehmend nur noch mit Einschränkungen befahrbar. "Die Fahrrinne verschlickt seit Jahren", sagt Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der Reederei Norden-Frisia. "Der Zustand ist noch tragbar, aber nicht gut." Wenn demnächst nichts passiere, werde es schwierig, den Fährbetrieb im gewohnten Umfang zu erhalten.

Schon heute wird es im Busetief zwischen Norddeich und Norderney eng. Stegmann: "Wir müssen schauen: Wo können sich die Schiffe noch begegnen?" Wenn im Sommer täglich 26 Abfahrten auf dem Fahrplan stehen, müssen sich die Fähren mit einem Tiefgang von 1,80 Metern genau an ihren Fahrplan halten, um sich an geeigneten Stellen zu begegnen. Denn anderthalb Stunden vor und nach Niedrigwasser ist die Rinne an einigen Stellen nicht mehr tief genug. Das könne schnell zu Verzögerungen führen. "Pünktlichkeit ist uns sehr wichtig, wir müssen die Anschlüsse zu den Zügen erreichen", sagt Stegmann. Der Reedereichef mahnt an, dass die Baggerarbeiten an der Fahrrinne dringend seien. "In spätestens zwei Jahren müssten wir unseren Fahrplan einschränken", warnt Stegmann etwa den niedersächsischen Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) bei einem kürzlichen Besuch am Fährterminal.

Spätestens im Jahr 2014 werde die Situation mit den Untiefen durch die West-Ost-Drift in der Nordsee brenzlig. Es drohten Einschränkungen, wie heute schon bei Herbststürmen. Vom Ausbaggern könnten neben der Reederei die Inseln selbst profitieren. Der Sand könnte an den Stränden von Norderney und Juist aufgespült werden, schlägt Stegmann vor.

Stegmann geht es bei seinem Appell auch um die Versorgungssicherheit Norderneys. Im Hochsommer leben bis zu 50000 Menschen auf der Insel. "Zu dieser Zeit ist das Ostfrieslands größte Stadt." Wenn die Sonne scheint, können weitere 3000 Tagesgäste in Norddeich auf die Fähren drängen. Um den Ansturm zu bewältigen, hat die Reederei in den vergangenen drei Jahren zwölf Millionen Euro aus der eigenen Tasche investiert. Neue Fähranleger, ein neues Verwaltungsgebäude und rund 5800 zum Teil überdachte Parkplätze sind entstanden.

Im kommenden Winter will die Deutsche Bahn den Bahnhof Norddeich Mole für weitere 1,3 Millionen Euro umbauen. Der Bahnsteig wird zum Ufer hin um 25 Meter verkürzt, das schafft mehr Platz für wartende Fahr- und Fährgäste. Geplant ist außerdem ein durchgehendes Dach vom Zug bis zum Anleger.

Die acht Fähren der Reederei sind an Sommertagen allesamt im Einsatz. In dieser Zeit fahren die Schiffe von 5.30 Uhr bis Mitternacht teils alle halbe Stunde. So kommt Norden-Frisia auf zwei Millionen Fahrgäste nach Norderney, rund 350000 nach Juist. Dabei verzeichnet die Reederei seit den 1970er-Jahren ein konstantes Wachstum. Jahr für Jahr wollen zwei bis drei Prozent mehr Urlauber nach Norderney und Juist. Mit fast 2,4 Millionen Fahrgästen hat Norddeich den größten Personenumschlag der niedersächsischen Häfen. Deutschlandweit wird diese Zahl nur von Puttgarden und Rostock übertroffen.

Wenn die Saison auf den Nordseeinseln vorbei ist, wird es am Fähranleger in Norddeich deutlich ruhiger. In den Wintermonaten sind zwischen dem Festland und Juist gerade einmal 50 Menschen am Tag unterwegs. Nach Norderney befördern die Norden-Frisia-Fähren gut 250 Passagiere. "50 davon sind Schüler von der Insel", sagt der Reedereichef. Für die rund 150 Angestellten heißt das: Urlaubszeit. Während die

Mitarbeiter in den Sommermonaten allesamt Überstunden schieben und jedes zweite Wochenende im Einsatz sind, haben sie von November bis Februar deutlich mehr Freizeit. Dafür gibt es bei Norden-

Frisia seit 40 Jahren Arbeitszeitkonten. Stegmanns Großvater hatte die Regelung eingeführt. So kann die Reederei die Mitarbeiter unbefristet fest anstellen. "Das Modell hat sich für beide Seiten bewährt."

Ein anderes Modell hat die Reederei für die Mitarbeiter der hauseigenen Werkstatt auf Norderney gefunden. Die Techniker stehen bereit, wenn ein Schiff im Betrieb ausfällt – was vor allem beim dichten Fahrplan im Sommer der Fall sei, sagt Stegmann. "Es ist sehr schwer, nur für die Saison externes Personal zu bekommen." Die Lösung: Die Mitarbeiter der Norden-Frisia-Werkstatt sind im Winter für die Wartung der rund 150 Rettungsinseln zuständig. Dafür haben sie spezielle Ausbildungen absolviert. So darf die Reederei als einzige die Geräte selbst überprüfen.

Ununterbrochen laufen im Winter die Versorgungsfahrten zu den Inseln weiter. Benzin, Lebensmittel, Baumaterial – alles muss per Schiff auf die Inseln geschafft werden. Für die Versorgung der beiden Inseln transportiert Norden-Frisia mit den Fähren jährlich Zehntausende Lastwagen nach Norderney. Zusätzlich sind zwei Frachtschiffe im Einsatz. Die Reederei befördert 350000 Tonnen vom Fähranleger in Norddeich nach Norderney. Weitere 23000 Tonnen Güter schaffen die Frachtschiffe nach Juist. Auf der autofreien Insel ist der Transport der Waren umständlicher als auf der Nachbarinsel: "Da kommen Pferdegespanne an den Anleger", sagt Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann.

Nur den Abfall, den Touristen und Einwohner produzieren, den transportieren weder die reedereieigenen Frachtschiffe, noch die Fähren. "Den Gestank vom Müll wollen wir nicht auf den Fähren haben", sagt Stegmann. Dafür pendelt die "Störtebeker" zwischen den Inseln Norderney, Juist und Baltrum. Das Schiff, dass in Kooperation mit weiteren Unternehmen betrieben wird, sammelt den Abfall containerweise zur Entsorgung in Norddeich ein.

