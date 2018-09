InBev in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Bremer Industrie hat 2012 einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 24,3 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon erzielten die Unternehmen im Ausland, sagte eine Sprecherin vom Statistischen Landesamt am Dienstag.

Der exportstarke Fahrzeugbau kam auf Umsätze in Höhe von 14,2 Milliarden Euro (plus 9,1 Prozent). Darunter legte der Schiffbau mit einem Plus von 35,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu.

Im vierten Quartal 2012 brachen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch um 2,6 Prozent ein. Grund war ein Auftragsrückgang und eine geringere Zahl von Arbeitstagen. (dpa)