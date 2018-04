In der geplanten geschlossenen Einrichtung im Bremer Blockland sollen neben straffälligen jugendlichen Flüchtlingen auch jeder andere delinquente Jugendliche untergebracht werden. (dpa)

Sie fordern, Bremen soll die Pläne für eine geschlossene Unterbringung für Jugendliche fallen lassen und haben eine Petition dagegen eingereicht. Weshalb sind Sie dagegen?

Horst Frehe: Mit diesen Plänen wird eine Illusion aufrechterhalten: Es wird suggeriert, es sei möglich, Jugendliche mit den Mitteln der Jugendhilfe dauerhaft wegzusperren. Aber das ist legal gar nicht zulässig. Freiheitsentzug ist der schärfste Eingriff in die Menschenrechte, deshalb können nur Gerichte dies anordnen. In einer Jugendhilfeeinrichtung kann es nur einen Freiheitsentzug von einigen Wochen geben, danach sind die Jugendlichen wieder raus. Es ist schwierig, jemanden mehr als drei Monate festzuhalten.

Horst Frehe ist gegen ein Heim im Blockland. Es ist seiner Meinung nach zu teuer und verfolgt fachlich den falschen Ansatz. (Christina Kuhaupt)

Sie stellen die Petition als Privatmann, aber als prominenter Privatmann. Schließlich waren Sie bis vor kurzem Staatsrat im Sozialressort. Als Staatsrat waren Sie beteiligt an den Planungen für eine geschlossene Unterbringung und sollten mit Ihrem Hamburger Kollegen Jan Pörksen darüber verhandeln. Jetzt lehnen Sie solche Pläne ab. Wie geht das zusammen?

Ja, ich sollte darüber verhandeln, wie eine solche Einrichtung gemeinsam mit Hamburg entstehen kann, und das habe ich auch getan. Ich habe als braver Beamter Gespräche dazu zielgerichtet geführt. Aber ich war nie der Überzeugung, dass es richtig ist, das zu tun. Im November habe ich gemeinsam mit Matthias Güldner einen Antrag bei den Grünen gegen die geschlossene Unterbringung eingereicht.

Was sollte Bremen tun, anstatt eine geschlossene Einrichtung aufzubauen?

Eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung zu gründen wäre der größte Fehler in der Bremer Jugendhilfeplanung der letzten Jahrzehnte. Zudem ein sehr kostspieliger Fehler: Im Blockland muss die Ruine der alten JVA abgerissen und dann ein neues Gebäude errichtet werden. Das alles auf sumpfigen Untergrund, wo man jedes Gebäude auf Pfähle stellen muss. Ich gehe davon aus, dass der Bau einer solchen Einrichtung nicht fünf Millionen, wie geplant, sondern in Wirklichkeit zehn Millionen Euro kosten wird. Bremen ist dabei, eine teure Dummheit zu begehen. Wir sollten diese Pläne aufgeben und stattdessen die bestehenden Systeme stärken.

Welche Systeme meinen Sie?

Einerseits sollten wir die pädagogische Arbeit zur Eingliederung der Jugendlichen stärken, also zum Beispiel Straßensozialarbeit und flexible Einzelbetreuungen. Bei der intensivpädagogischen Arbeit haben wir schon viele Angebote, können aber noch zulegen. Wichtig ist auch eine stärkere Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Jugendhilfe. Eine interdisziplinäre Clearingstelle gibt es bereits, und eine Koordinierungsstelle steht kurz vor der Einführung. Andererseits sollten Jugendrichter stärker darauf setzen, bei straffälligen Jugendlichen mit Wiederholungsgefahr Jugendhaft anzuordnen. Das ist zuletzt schon verstärkt geschehen.

Also sind Sie nicht grundsätzlich gegen Einsperren?

Wer sich strafbar macht, kann eine Haftstrafe bekommen. Das Beste, was manchen Intensivtätern unter den jugendlichen Flüchtlingen passieren kann, wäre eine Ausbildung in der Haft. Strafrecht kann sanktionieren, und das ist auch notwendig. Die Jugendhilfe dagegen hat einen pädagogischen Auftrag, der auf Freiwilligkeit setzt. Gefängnismitarbeiter dürfen Zwangsmaßnahmen umsetzen, Sozialpädagogen nicht. Wenn man in einer intensivpädagogischen Einrichtung im Blockland Jugendliche kurzfristig einsperrt, werden sie alles daran setzen, rauszukommen und alle pädagogischen Maßnahmen nur mitmachen, damit sie frei kommen.

Also sind Sie sogar für mehr Einsperren, als in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung möglich wäre?

Die Erfahrungen des Bremer Gefängnisdirektors zeigen, dass es dauert, bis Jugendliche sich den Regeln der Haft unterwerfen. Die ersten Wochen über haben einige geflüchtete Jugendliche furchtbar revoltiert, sie haben Gefängnismitarbeiter bespuckt und geschlagen, so wie sie es zuvor auch mit Polizisten gemacht haben. Nach etwa drei Monaten hat sich die Lage dann beruhigt. Aber von den beiden Säulen – die Haft stärker einzusetzen und die Jugendhilfe zu stärken – ist das Arbeiten ohne Freiheitsentzug das Wichtigere.

Befürworter einer geschlossenen Jugendeinrichtung sagen: Wenn man die Jugendlichen stattdessen in ein normales Gefängnis steckt, gibt es dort gar keine pädagogische Arbeit mit ihnen. Wäre das denn besser?

Es sollten mehr pädagogische Mitarbeiter im Gefängnis eingestellt werden. Das zu stärken, ist auch etwas, was man jetzt tun kann. Und wir brauchen schließlich jetzt eine Lösung. Bis eine geschlossene Einrichtung im Blockland gebaut ist, wird noch Zeit vergehen. Und bis dahin wird der Großteil der straffälligen Jugendlichen, die jetzt für Ärger sorgen, über 18 sein. Ich bezweifle, dass künftig noch weitere Jugendliche dieses Kalibers nachkommen – schließlich hat Bremen schon überproportional viele unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Und von denen, die jetzt ankommen, werden die meisten in andere Bundesländer umverteilt.

Ist nicht inzwischen längst entschieden, dass eine geschlossene Unterbringung kommen soll? Der Senat hat im April Eckpunkte für ein Konzept dieser Einrichtung im Blockland mit bis zu 32 Plätzen beschlossen.

Beschlossen wurde nur, dass eine solche Einrichtung vorbereitet werden soll. Es gibt bislang noch keinen Kostenplan für den Bau der Einrichtung, und im Haushalt 2016/17 sind keine Mittel dafür vorgesehen. Den eigentlichen Beschluss dazu soll der Senat im Oktober fällen. Wir wollen jetzt Druck außerhalb der Parteien und der Politik aufbauen, denn der Senat hält an der geschlossenen Unterbringung fest, obwohl man eigentlich weiß, dass es falsch ist. Es geht auch um Stimmungsmache, die immer wieder gezielt eingesetzt wird.

Was meinen Sie damit?

Man hat das Problem der geflüchteten Jugendlichen, die Ärger machen, weg von den Bereichen Justiz und Inneres und hin zum Sozialressort geschoben. Die Jugendhilfe sollte das Problem lösen.

Sollten sich die Grünen Ihrer Meinung nach gegen die geschlossene Unterbringung stellen? Und wenn ja: Würde das nicht die Koalition mit der SPD gefährden?

Die Grünen brauchen mehr Mut. Mit dem Plan für eine geschlossene Unterbringung hat sich die SPD durchgesetzt. Der Wegfall des Fukushima-Effekts war nicht das Einzige, was für die schlechten Werte der Grünen bei der letzten Bürgerschaftswahl gesorgt hat. Wir brauchen ein erkennbares Profil. Vielleicht wäre im Zweifelsfall Opposition für die Grünen besser als in der Regierung alles mitzumachen.

Wissen Sie schon von Leuten, die Ihre Petition unterstützen wollen?

Ja, ich habe mit einigen darüber gesprochen. Unter den Unterstützern werden nicht nur Privatpersonen sein, die eine geschlossene Unterbringung ablehnen, sondern viele Fachleute aus dem Bereich der sozialen Träger und der Justiz. Ich rechne mit mehr als 100 Unterzeichnern.

Horst Frehe war bis Juli vergangenen Jahres Sozial-Staatsrat. Der Grünen-Politiker ist nun im Ruhestand. Er lehrte an Hochschulen, war Richter am Sozialgericht und Bürgerschaftsabgeordneter. Frehe trat als Gegner einer Ampelkoalition 1991 bei den Grünen aus und 1997 wieder ein.