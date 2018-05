Bremen. Hauptsache kein Eis-Einerlei. Ob Erdbeer-Basilikum-, Joghurt-Lavendel- oder Jasmin- und Rosenblüteneis – die Kundschaft hat die Qual der Wahl. Was Form und Geschmack ihrer Produkte angeht, legen die Eishersteller eine bemerkenswerte Kreativität an den Tag. Erstmals gibt es in diesem Jahr sogar ein Eis zum Schälen. Das Vanilleeis in Bananenform, das sich unter einer abziehbaren gelben Geleeschicht verbirgt, ist die neueste Erfindung der deutschen Eisfabrik Schöller. Eine Kreation quasi zum Jubiläum. Das erste Eis am Stiel hatte Schöller vor genau 75 Jahren aus der Gefrierform gezogen. "Die Deutschen wollen immer neue Sorten, sie sind absolut offen für neue Ideen", sagt Barbara Groll, Unternehmenssprecherin von Schöller.

Das heißt aber nicht, dass neue Geschmacksrichtungen gleich ein Marktrenner werden. Vanilleeis und Schokolade sind immer noch die meistgekauften Eissorten. Erdbeere dagegen – jahrelang auf Platz drei der Beliebtheitsskala – musste das Feld für Nuss räumen und ist inzwischen sogar auf Rang neun abgerutscht, weiß Marika Klette vom Info-Service der industriellen Eis-Hersteller.

Acht Liter Eis pro Kopf und Jahr

Insgesamt 1,94 Milliarden Euro haben die deutschen Eisfabrikanten im vergangenen Jahr mit Familienpackungen und Eis am Stiel umgesetzt. Das sind vier Fünftel des Gesamtmarktes. Hinzukommen noch das in Eisdielen und Cafés hergestellte Eis und das vor allem in Fast-Food-Ketten verkaufte Softeis. Der Verbrauch von Speiseeis liegt in Deutschland schon seit zehn Jahren stabil bei etwa acht Litern pro Kopf und Jahr. "Ausschläge nach oben oder unten hängen allein vom Wetter in den Sommermonaten ab", sagt Klette.

Offenbar ist der Eishunger aber doch nicht nur eine Reaktion auf die Hitze. Dann müssten ja eigentlich die Südeuropäer im internationalen Vergleich ganz vorn liegen. Tatsächlich schafft es Italien gerade mal auf den vierten Platz, gefolgt von Deutschland. Angeführt wird die Liste der Eis-Nationen dagegen von den skandinavischen Ländern. Ganz vorneweg: Finnland. Dort wird pro Einwohner doppelt so viel Eis gegessen wie in Deutschland. Auch die Norweger und Schweden greifen trotz des langen und kalten Winters viel häufiger in die Tiefkühltruhe. "Während es bei uns auch mal Pudding oder Quark zum Nachtisch gibt, ist Eis für die Skandinavier das Dessert schlechthin", erklärt Fachfrau Klette den scheinbaren Widerspruch.

Die Deutschen favorisieren stattdessen eine andere Variante. So kommen laut Klette mehr und mehr klassische Nachtisch-Varianten in vereister Form daher: als gefrorene rote Grütze oder eiskalte Crème brûlée. Besonders beliebt sei auch das gute alte Eiskonfekt, früher nur als Leckerei im Kino genossen. Seit letztem Sommer sind die Eispralinen auch im Supermarkt zu haben.

Jetzt zur Hochsaison liefert R & R Ice Cream jede Woche bis zu 2,5 Millionen Tonnen Eiscreme in Deutschland aus, das sind rund 350000 Tonnen am Tag. Abnehmer sind neben Supermärkten und Discountern auch Heimdienste, Eisdielen und Tankstellen. R & R ist Europas zweitgrößter Speiseeishersteller mit zehn Produktionsstandorten und mehr als 2000 Mitarbeitern in Europa. Zur Firmengruppe gehört unter anderem das Eiswerk von Durigon Gelato in Schwanewede mit rund 60 Beschäftigten.

Von einem coolen Job kann dort jedoch keine Rede sein. Vor allem in der Kochanlage, wo die Eismixe für die Produktion erhitzt werden, kann die Luft schnell mal 30 Grad warm sein, berichtet eine Unternehmenssprecherin. In der Abfüllung und der Verpackung sei es bei "Zimmertemperatur" zwar etwas kälter, "aber eine "richtige Abkühlung von der Sommerhitze kann man in der Produktion nicht erwarten".

Die DMK Eis GmbH, eine Tochter des größten deutschen Milchverarbeiters Deutsches Milchkontor, verkauft allein in den Monaten April bis August etwa zwei Drittel ihrer Jahresproduktion von rund 130 Millionen Litern Eis. In Deutschland verbleiben davon etwa 40 Prozent, der Rest wird in 25 Länder exportiert.

Aktuell tüftelt die Eisfirma gerade an neuen Sorten für die kommende Wintersaison. Ganz vorn liegen die Geschmacksrichtungen Schokolade, Mandel, Café und Zimt-Pflaume. Doch bei den Verbrauchern wachse nicht nur die Nachfrage "nach qualitativ hochwertiger Ware und exklusiven, besonderen Zutaten", sondern zugleich legten sie auch immer mehr Wert auf naturbelassene Lebensmittel, hat das DMK festgestellt. Darauf haben auch andere Eisfabrikanten reagiert, wie Branchenkennerin Klette weiß. "Inzwischen verzichten fast alle Hersteller auf künstliche Aromen und Farbstoffe."