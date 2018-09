Sitz der Bremer Handelskammer: Der Schütting. (Jochen Stoss)

Bremen. Deutschland gehen die Selbstständigen aus – davor warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Seinen Berechnungen zufolge dürfte es im Jahr 2050 eine Million weniger Selbstständige geben als heute. Die Handelskammer Bremen zeigt sich indes zuversichtlich, dass das Bremen von diesem Trend weniger stark betroffen sein wird als andere Bundesländer. Ein wichtiger Grund: Die Dichte des Stadtstaats und seine kurzen Wege.

Die Bremer Existenzgründungsinitiative Begin berät Menschen die sich selbstständig machen wollen, der Unternehmensservice Bremen hilft ihnen bei den konkreten Schritten auf dem Weg zum eigenen Betrieb. Zwei Einrichtungen, zwei zentrale Telefonnummern, hinter denen sich Netzwerke aus verschiedenen Institutionen verbergen. "Solche übersichtlichen Strukturen sind in dieser Form bundesweit einmalig", lobt Bert C. Cecchia, Industriereferent der Handelskammer Bremen.

Zugleich sieht er Politik und Wirtschaftsförderung in Bremen in der Verantwortung, wenn es darum geht, vor allem Gründungen in Technologiebereich stärker und gezielter zu forcieren. Mit Blick auf den demographischen Wandel sei es außerdem wichtig, auch Menschen in der zweiten Lebenshälfte stärker zu ermutigen, sich selbstständig zu machen. "Nur sieben Prozent der Existenzgründer bundesweit sind über 50. Da ist noch Luft nach oben", so Cecchia. Das gleiche gelte für die Existenzgründungen von Frauen. Nach wie vor seien es zudem vor allem Männer, die sich selbstständig machen.

Derzeit sind laut Handelskammer mehr als 95 Prozent der Unternehmen in Bremen kleine und mittelständische Betriebe. Die Gründe, weshalb sich jemand selbstständig machen möchte sind vielfältig, weiß der Handelskammer-Referent. "Manche treibt vor allem der Wunsch nach Selbstverwirklichung an, für andere ist eine Existenzgründung Alternative zum Arbeitsmarkt - entweder weil sie arbeitslos geworden sind oder weil sie in ihrem derzeitigen Job beruflich auf der Stelle treten. Andere wiederum haben eine ganz konkrete Geschäftsidee, die sie umsetzen möchten."

Existenzgründungen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus erfolgen, sind in Bremen in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich seltener geworden, sagt Cecchia. Er führt dies darauf zurück, dass Arbeitslose seit 2012 keinen Rechtsanspruch mehr auf einen Gründungszuschuss haben. Stattdessen vergeben Arbeitsagenturen diesen Zuschuss mittlerweile nach individuellem Ermessen. "Die Geschäftsmodelle, für die jetzt ein Gründungszuschuss gewährt wird, sind nach unseren Beobachtungen allerdings oft fundierter und tragfähiger als früher. Daher sehen wir keinen Grund, uns dafür einzusetzen, dass diese Gesetzesänderung rückgängig gemacht wird."

