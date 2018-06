Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Handel kämpft um Schlecker-Kunden

Wk

Düsseldorf. Nach dem Schlecker-Aus kämpfen Drogerieketten, Supermärkte und Discounter um die Kunden. Aldi Süd hat nach Angaben von Branchenbeobachtern in dieser Woche bei rund 20 Drogerieartikeln Preise gesenkt. Mit den Reduzierungen orientiere sich Aldi Süd am neuen Marktführer DM. "Alle wollen vom Schlecker-Aus profitieren. Dazu gehören auch die Discounter", sagte Discountexperte Matthias Queck vom Handelsinformationsdienst Planet Retail. Der Supermarktriese Rewe habe bereits vor einiger Zeit die Preise bei einigen Drogerieartikeln gesenkt. Neben Aldi Süd setzen andere Discounter ebenfalls den Rotstift an: Norma gab Preissenkungen bei einer Reihe von Drogeriewaren bekannt. Bei der Edeka-Tochter Netto Marken-Discount würden über 20 Kosmetikprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel reduziert, sagte eine Sprecherin. Auch der Aldi-Rivale Lidl senkt Preise.