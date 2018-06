3600 Mitarbeiter hat das Stahlwerk Arcelor-Mittal in den Industriehäfen. Bundesweit geht es in der Tarifrunde 2014 um 83 000 Beschäftige in der Stahlindustrie. (Karsten Klama)

Warmlaufen für potenzielle Warnstreiks: Vor der dritten Tarifrunde am kommenden Montag geben sich Vertreter des Betriebsrats bei Arcelor-Mittal und der IG Metall Küste im Konferenzraum des Bremer Stahlwerks in den Industriehäfen kämpferisch.

Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, betonte: „Wir erwarten am Montag ein Angebot, über das wir reden können. Wir wollen heute mit dem Treffen bei Arcelor-Mittal zeigen, dass die Stahlindustrie sich nicht auf Nordrhein-Westfalen beschränkt, sondern auch im Norden eine Rolle spielt.“

Falls es zu keinem Angebot der Arbeitgeber komme, sei man „arbeitskampfbereit ab Dienstag null Uhr“, sagte auch der nordrhein-westfälische IG-Metall-Chef und Verhandlungsführer Knut Giesler in Düsseldorf. Von den geplanten Aktionen könnten Stahlstandorte von Bremen über Niedersachsen bis Duisburg betroffen sein, wenn von den Arbeitgebern bei der dritten Verhandlungsrunde am Montag kein akzeptables Angebot vorgelegt werde.

Seit Anfang Juni verhandeln die Tarifparteien – bisher ohne Ergebnis. Fünf Prozent höhere Löhne und Gehälter fordern die Gewerkschafter für ein Jahr. Außerdem soll die garantierte unbefristete Übernahme von Auszubildenden über das Jahr 2015 hinaus fortgeschrieben werden. Gerade in der Stahlindustrie seien viele ältere Arbeitnehmer beschäftigt, die in absehbarer Zukunft aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Daher, so Meinhard Geiken, müsse man den Jüngeren „Sicherheit anbieten“, um den Beruf attraktiv zu halten.

Eine weitere Forderung der IG Metall ist eine tarifvertragliche Regelung zur Altersteilzeit mit der Anpassung an die Rente mit 63 und – offenbar ein wesentlicher Knackpunkt in den Verhandlungen – die Eindämmung von Werkverträgen. Gemeint sind Verträge mit Subunternehmern und Leiharbeitsfirmen, deren Mitarbeiter ohne tarifliche Bindung arbeiten.

Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, das räumt auch Bernhard Strippelmann, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stahl auf Nachfrage dieser Zeitung ein: „Die Unternehmen wollen sich nicht die Freiheit nehmen lassen, zu bestimmen, mit welchen Firmen sie Verträge schließen.“

Um 83 000 Beschäftige in der Stahlindustrie geht es bundesweit, davon 75 000 an den Standorten in Nordwestdeutschland und 8000 in den neuen Bundesländern. Das Bremer Stahlwerk in den Industriehäfen, auch „Hütte am Meer“ genannt, hat 3600 Mitarbeiter. Davon sind 80 Prozent Mitglieder der IG Metall, so die Gewerkschaft.

Wie es am Montag weitergehen wird, ist ungewiss. Verbandssprecher Bernhard Strippelmann hält es nicht für ausgeschlossen, dass es vonseiten der Arbeitgeber ein Angebot gibt, über das die Tarifparteien diskutieren können.

Ein Scheitern der Gespräche und Warnstreiks seien aber ebenfalls vorstellbar.

Falls es dazu kommen sollte, wird es im Bremer Stahlwerk zunächst wohl eher eine Art „Streiken light“ werden. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Ilka Biedermann erläutert: „Wir erwarten zwar eine hohe Beteiligung. Aber klar ist auch, dass in einem Stahlwerk Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. Die Mitarbeiter am Hochofen können nicht einfach ihren Platz verlassen.“