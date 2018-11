Android 4.1 mit zahlreichen Neuerungen angekündigt

Intelligenter Stauwarner

Tmn

Berlin. Google hat die neue Version seines Smartphone-Betriebssystems Android angekündigt. Android 4.1 trägt den Namen Jelly Bean (Gelee-Bohne), der Vorgänger mit der Versionsnummer 4.0 war als Ice Cream Sandwich (Eiswaffel) bekannt. Neu daran sei unter anderem die Funktion Google Now, erklärte die US-Firma auf ihrer Entwicklerkonferenz I/O in San Francisco. Google Now ruft bestimmte Informationen zum passenden Zeitpunkt automatisch ab, zum Beispiel die Wettervorhersage am Morgen oder die aktuelle Straßenverkehrslage beim Verlassen des Hauses.