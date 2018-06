In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung sind viele Bürger aber längst nicht mehr so optimistisch wie im Vorjahr. "Die Verbraucher befürchten zusehends, dass nun auch die deutsche Wirtschaft in den Krisenstrudel gezogen wird", kommentierte die GfK. Die Menschen spürten, dass die Konjunkturrisiken wachsen, die "Einschläge immer näher kommen" und die Risiken nicht ohne Wirkung für Deutschland bleiben, so GfK-Marktforscher Rolf Bürkl.

"Die derzeitige Hängepartie in der Eurokrise trägt nicht dazu bei, das Konsumklima auf einem hohen Stand zu halten", warnte Bürkl. Erstmals seit Dezember

letzten Jahres sank die Konjunkturerwartung der Befragten nach Angaben der Marktforscher unter den langjährigen Durchschnittswert von null auf nun minus 5,6 Punkte. Der Vertrauensverlust fiel jedoch nicht mehr so stark aus wie noch im Juni.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht durch die Turbulenzen ebenfalls negative Auswirkungen auf das Wachstum in Deutschland. Im dritten Quartal 2012 sei nur mit einer leichten Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent zu rechnen – nach voraussichtlich 0,2 Prozent im zweiten Quartal, teilte das DIW in Berlin mit. Deutschland könne sich nicht von der schwachen Entwicklung der Eurozone abkoppeln, erklärte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. Besonders betroffen von der aktuellen Lage in den Krisenländern sei die exportabhängige Industrie. DIW-Deutschlandexperte Simon Junker sagte: "Im verarbeitenden Gewerbe wird die Wertschöpfung im Sommerhalbjahr wohl merklich sinken." Das dürfte vorübergehend Entlassungen zur Folge haben.