Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern unterm Strich mehr als 8,8 Milliarden Euro, fast 36 Prozent mehr als bis zur Jahresmitte 2011. Der Umsatz legte um 22,6 Prozent auf über 95 Milliarden Euro zu, auch wegen des Einbaus des 2011 übernommenen Münchner Lkw-Spezialisten MAN. Bei den Verkäufen lag Volkswagen ebenfalls im Plus. Von Januar bis Juni lieferten die einzelnen Marken rund 4,6 Millionen Fahrzeuge aus – 10,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

VW-Chef Martin Winterkorn spricht bei der Vorlage der Zahlen gestern zwar von einem "fordernden Umfeld", Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch sorgt sich um die "zunehmend schwierigen Bedingungen". Was für VW noch zutreffen mag, hört sich in den Ohren mancher Wettbewerber wie eine glatte Untertreibung an. Denn bei denen, die stärker von der Stammregion Europa abhängig sind, geht inzwischen die nackte Angst um. Weitaus ärger als den bald zwölf Marken zählenden Konzern trifft der Nachfrageeinbruch Autobauer, die sich nicht über Absatzsprünge von 17,6 Prozent in Asien oder 22,1 Prozent in Nordamerika im ersten Halbjahr freuen können. Zwar bekommt auch Volkswagen die bedrohliche Situation zu spüren, die Verkäufe in den Krisenländern gehen nicht nur beim chronischen Sorgenkind Seat in Spanien zurück. Daneben schöpft der Konzern jetzt aber zusätzliche Kraft aus dem Absatzboom in Fernost und Amerika.

Wie lange geht das noch gut? Die Wolfsburger müssen trotz stabiler Erträge auf der Hut sein. Auch weil sich vor allem der südkoreanische Newcomer Hyundai mit günstigen Modellen in Europa und den USA breitmacht. "Amerika funktioniert, und in China sind sie gut aufgestellt", sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer über VW. "Aber auch diese Märkte werden sich bald beruhigen." Analyst Frank Schwope von der Nord/LB imponiert das starke Ergebnis aus Wolfsburg durchaus. "Die hohen Verkaufszahlen dürften sich aber im zweiten Halbjahr nicht fortsetzen lassen", mahnt er. Das schwierige Nutzfahrzeuggeschäft lasse sich zudem nicht ausblenden: Die Lkw-Tochter MAN meldete Verluste und weniger Aufträge, bei den Scania-Kollegen in Schweden schmolz der Gewinn um ein Drittel.

Die Sorgen daheim sind für das Autoimperium Anlass genug, um vor allem in Fernost draufzusatteln. Pünktlich zur Zwischenbilanz eröffnete Noch-Lkw-Vorstand Jochem Heizmann ein neues Werk im neuen Einsatzgebiet. Der künftige China-Chef gab den Startschuss für den Standort Yizheng. Aber auch in China tummeln sich neue Anbieter, Behörden begrenzen die Zulassungen. Klingler betont: "Der Wettbewerb hat bedeutend zugenommen."