Hamburg will Luxusliner umweltfreundlicher mit Energie versorgen

Landstrom für Altona-Terminal

Hamburg. Der Kreuzfahrtterminal Hamburg-Altona soll in spätestens zwei Jahren einen Landstromanschluss erhalten, um so die Luftverschmutzung zu bekämpfen. "Mit dem Landstromanschluss in Altona wollen wir ein deutliches Zeichen setzen", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch. Derzeit führe seine Behörde Gespräche mit potenziellen Partnern, darunter Versorgern und Reedern, um den Haushalt möglichst wenig mit dem voraussichtlich unter zehn Millionen Euro teuren Projekt zu belasten.