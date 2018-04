Auch der zweite Verhandlungstermin in der Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ist am Freitag ohne Ergebnis geblieben. Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder gibt es ab Montag bundesweite Warnstreiks an den Schulen. Betroffen sind auch Unikliniken, der Küstenschutz, Straßenwärter und die Landesverwaltungen insgesamt, wie die Gewerkschaften Verdi und GEW am Freitag in Potsdam mitteilten. In Bremen wird am Dienstag gestreikt.

An den Schulen gehen angestellte Lehrer in den Ausstand. Verbeamtete Lehrer streiken nicht. In den einzelnen Ländern wird an unterschiedlichen Tagen gestreikt, in Berlin etwa ab Montag, in Nordrhein-Westfalen von Dienstag bis Donnerstag. Besonders betroffen sind laut GEW auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die GEW ruft für Dienstag, 3. März die bei der Senatorin für Bildung tarifbeschäftigten Kollegen in den öffentlichen Schulen und Hochschulen der Stadtgemeinde Bremen anlässlich der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf. Christian Gloede, Landesvorstandssprecher der GEW erklärt dazu: „Die Wirtschaftslage der Länder ist gut, die Steuereinnahmen sprudeln. Es ist nur gerecht, den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ein Teil vom Kuchen abzugeben! Die Kollegen in den Schulen, egal welcher Profession; leisten hochgradig verantwortliche und gute Arbeit. Sie muss auch gut vergütet werden.“

Die Forderungen nach 5,5% mehr Lohn, mindestens 175 Euro und einer Entgeltordnung für Lehrkräfte seien überaus maßvoll. „Der erpresserische Versuch der Arbeitgeber, erst ein Angebot vorzulegen, wenn die Gewerkschaften Einschnitten bei der betrieblichen Altersvorsorge zustimmen, wird schärfstens zurückgewiesen“, so Gloede weiter. „Wir sagen: Hände weg von der Betriebsrente!“

Die Hauptgründe für das vorläufige Scheitern sind starke Differenzen über die betriebliche Altersvorsorge und über die tarifliche Eingruppierung der Lehrer. Die Altersvorsorge ist im öffentlichen Dienst Standard, soll aber wegen hoher Kosten reformiert werden. Die bundesweit 200.000 angestellten Lehrer sollen besser tarifvertraglich abgesichert werden - uneins sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Höhe.

"In Niedersachsen betrifft das rund 19 000 Beschäftigte, neben Lehrern sind dies pädagogische Mitarbeiter und Schulsozialarbeiter", sagte Rüdiger Heitefaut von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Am Dienstag werde es noch nicht zu massenhaftem Unterrichtsausfall kommen, da die Tarifbeschäftigten an Schulen die Minderheit gegenüber den Beamten darstellten, die für den 3. März nicht zum Streik aufgerufen seien. Die Lehrkräfte versammelten sich am Dienstag allerdings um 13 Uhr zu einer Personalversammlung im Schlachthof.

„Im Nachmittagsbetrieb und Verwaltungsablauf der Schulen wird es sicherlich massivere Einschränkungen geben, zumal die pädagogischen Mitarbeiter und Schulsozialarbeiter wie auch Verwaltungskräfte ganztägig zum Streik aufgerufen sind“, erwartet Gloede. Demonstrationszüge im Rahmen des Streiktages werden sicherlich auch zu Verkehrsbehinderungen führen. „Hier bitten wir die Bremer um Verständnis. Ein gerechter Lohn im öffentlichen Dienst liegt ja auch im öffentlichen Interesse.“

Weitere Aktions- und Streiktage seien zu erwarten. Die Verhandlungen werden am 16./17. März in Potsdam fortgesetzt. Verhandelt wird für die rund 800 000 Tarifbeschäftigten der Länder. Die Gewerkschaften fordern zudem eine Übertragung des Ergebnisses auf die rund zwei Millionen Beamten und Pensionäre.

(dpa/wk)