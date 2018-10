Die bunte Bemalung der Genting Dream fällt sofort ins Auge. (Picasa und Petra Sigge, : Christian Eckardt)

Ihre bunte Rumpfbemalung mag man schrill finden, aber dieses Schiff ist eben für den asiatischen Markt gebaut: Die „Genting Dream“ ist ein Kreuzfahrtschiff der Superlative. An diesem Mittwoch soll der bei der Meyer-Werft gebaute Mega-Liner (335 Meter lang, Platz für 3360 Passagiere) in Bremerhaven der Reederei Dream Cruises aus Hongkong übergeben werden.

Sie gehört zum malaysischen Genting-Konzern; und dessen Chef Tan Sri Lim Kok Thay ist in die Seestadt gereist. Auch um über das weitere Schicksal der Lloyd-Werft zu befinden? Seit klar ist, dass Genting weitere große Kreuzfahrtschiffe in seinen Ostsee-Werften bauen will, wartet der Betrieb in Bremerhaven auf ein Signal des Eigners, wie es dort weitergehen soll. Zu tun gibt es dort aktuell kaum noch etwas. Die ersten Werft-Mitarbeiter befinden sich daher nach Informationen des WESER-KURIER seit der vergangenen Woche in Kurzarbeit.