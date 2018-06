Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mehr Strom aus erneuerbaren Energien

Berlin. Die erneuerbaren Energien legen weiter zu: Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft deckten Wind-, Sonnenkraft und andere im ersten Halbjahr mit 67,9 Milliarden Kilowattstunden rund ein Viertel des Strombedarfs in Deutschland. In den ersten sechs Monaten 2011 waren es noch 21 Prozent gewesen. Der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, wertete den Anstieg als "gutes Signal, auch in Richtung derjenigen, die am Gelingen der Energiewende zweifeln".