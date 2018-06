Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Migranten besonders häufig Firmengründer

Wk

Frankfurt/M.. Menschen aus anderen Ländern gründen einer Studie zufolge besonders häufig Firmen. 2011 hätten sich in Deutschland rund 184000 Menschen selbstständig gemacht, teilte die staatseigene Förderbank KfW gestern mit. Etwas weniger als ein Viertel davon (rund 22 Prozent) seien Menschen mit Migrationshintergrund gewesen. Die Zahl ausländischer Gründer sei 2011 um rund 15 Prozent gestiegen, insgesamt jedoch sei die Gründerzahl um elf Prozent geschrumpft. Besonders stark sei die Zahl der Gründungen bei Menschen von außerhalb der EU gestiegen (plus 31 Prozent). Zwar hätten viele Ausländer ohne anerkannten Abschluss nicht in vergleichbarem Maße wie Deutsche von der guten Lage am Arbeitsmarkt profitiert, so KfW-Expertin Margarita Tchouvakhina. "Sie lassen sich aber nicht entmutigen, sondern nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und wagen den Schritt in die Selbstständigkeit." Ausländer wollten auch deutlich häufiger innovative Geschäftsideen umsetzen als Deutsche.