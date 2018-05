Betroffen sind vor allem die Landesbanken, etwa LBBW (Baden-Württemberg), BayernLB und HSH Nordbank. Aber auch die Förderbank KfW, die dem Bund und den Ländern gehört, der Sparkassenfondsdienstleister Dekabank sowie die mit Steuermilliarden und Staatsgarantien gerettete Düsseldorfer IKB müssen mit schlechteren Noten rechnen. Noch bewertet Moody‘s die Bonität aller dieser Institute dank der staatlichen Rückendeckung mit den beiden besten Noten "Aaa" beziehungsweise "Aa1".

Nachdem Moody‘s am Montag die Spitzenratings von Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg in Zweifel gezogen hatte, waren am Dienstag einzelne Bundesländer, Staatsfirmen wie die Deutsche Bahn und später der Euro-Rettungsschirm EFSF an der Reihe. Auch deren Ausblick ist nun "negativ". Anlass für die aktuelle Welle schlechter Nachrichten von Moody‘s ist die Unsicherheit über den Verlauf der Schuldenkrise in Europa mit ihren Krisenherden Griechenland, Spanien und Italien. Die Ratingagentur fürchtet, dass wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland weitere Lasten schultern müssen und sich letztlich mit der Rettung der Europartner übernehmen könnten.