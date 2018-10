Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Neue Sparpläne bei Arcelor-Mittal

Psi

Luxemburg·Bremen. Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal plant nach Informationen von belgischen Zeitungen einen drastischen Personalabbau in seinen europäischen Verwaltungen. Ziel sei es, die Kosten in diesem Bereich um 25 Prozent zu senken. Jede dritte Stelle könnte wegfallen, hieß es gestern in übereinstimmenden Berichten. Die Gewerkschaften zeigten sich besorgt und setzten das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des europäischen Betriebsrats am 11. Juli in Luxemburg. Erst dort will sich die Konzernleitung dazu äußern.